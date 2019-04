Türkiye ihracatının yüzde 7'sini gerçekleştiren Hadımköy, Bangladeş'e açılıyor

Türkiye’nin 168,1 milyar dolarlık ihracatının yüzde 7’sini tek başına gerçekleştiren Hadımköy’de, 12 Nisan Cuma günü DEİK Türkiye Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök’ün, Hadımköy Arnavutköy Sanayi ve İş Adamları Derneği (HASİAD) Başkanı Hüseyin Bozdağ ve yönetim kurulunun ve Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki’nin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, Türkiye Bangladeş arasındaki ticaret hacminin 850 milyon dolardan yıl sonuna kadar 1 milyar dolara çıkarılması için önemli adımlar atıldı.







İki kardeş ülke olan Türkiye-Bangladeş arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılan iş toplantılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer çalışmalarla birlikte değerlenen ve yatırımın 100 milyar dolara ulaştığı Hadımköy bölgesini temsil eden HASİAD, 12 Nisan Cuma günü DEİK Türkiye Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök’ü ve Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki’yi ağırladı. Açış konuşmasını yapan HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, “Hadımköy sanayi bölgesi, 1976 yılında kurulmuş bir sanayi bölgesidir ve Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi konumuna gelmiştir. Türkiye’nin 168,1 milyar dolar ihracatının yüzde 7’si Hadımköy’den geliyor. Bölgemizde 70000 çalışanımızla yaklaşık 20 Milyar TL’lik bir işlem hacmine sahibiz. İhracatın kalbinin attığı bölgemizde Sayın Başkan Laura Gök’ü ve Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki’yi ağırladığımız için çok mutluyuz. Bugün onlardan Bangladeş pazarı hakkında kıymetli bilgiler öğrenerek bu pazara ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.



DEİK Türkiye Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, yüzde 7,3 büyüme rakamıyla Bangladeş’in önemli bir pazar olduğuna dikkat çekerken ne yazık ki pazarın iyi bilinmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “2019, Türkiye için ihracat yılı olacak. İhracat bilmeyen şirketler dahi bu sene ihracata ağırlık vermiş durumdalar. Tam da bu noktada HASİAD ile toplantımız ihracatta oldukça bakir bir pazar olan Bangladeş ile ticaretimizin artması için büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere; ikili ekonomik ilişkilerde, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi artmaktadır. Geçen yıl itibariyle, 850 milyon doları bulan ticaret hacminde dengeler Bangladeş lehineydi. Bangladeş ve Türkiye arasındaki ticari açık giderek dengeli bir hale bürünmektedir. Hedefimiz yıl sonuna kadar ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmaktır.”



Fırsatlar değerlendirilmeli



Güneydoğu Asya’nın 160 milyon nüfusuyla dev ülkesinin DEİK’i olarak kabul edilen FBCCI (Federation Bangladesh Chambers of Commerce & Industries) ile turizm, ilaç endüstrisi, BT, enerji, altyapı-inşaat, sağlık turizmi, gıda ve tarımsal sektörler gibi sektörlere karşılıklı yatırımlar çekilmesi hedefleniyor. Türkiye Bangladeş’ten bitkisel tekstil elyafları; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş kumaşlar, jüt, seramik ürünleri, tekstil ürünleri ithal ederken, makine, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bu ürünlerin parçaları, pamuk, tekstil kimyasalları, demir ve çelik ihraç etmektedir. Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ise Bangladeş’in Türk ihracatçılar için inşaat, altyapı, tekstil, bankacılık, enerji, ulaştırma, gemicilik, otomotiv gibi çeşitli sektörler de fırsatlar sunduğunu belirtti.



Ticaret ataşesi atanmalı



Ülkenin yıllık büyümesinin 3 yıl önce yüzde 6’lardan yüzde 7,86’ya çıktığını ifade eden Gök, “Son 10 yılda Bangladeş’teki yoksul sınıfın nüfusu azalırken, orta sınıfta ise hızlı bir yükseliş söz konusu. Kişi başına milli gelir ise 1.700 Dolarlara yükselmiş durumda. Dizi ihracatıyla birlikte Bangladeşliler, şu anda Türkiye’yi çok fazla merak ediyorlar ve seyahat rotalarına Türkiye’yi eklemiş durumdalar. Bangladeş’te Türkiye’yi tanıtım ofisleri kurularak, uçuş seferlerinin arttırılmasıyla sağlık turizmi konusunda Avrupa yerine, Türkiye’yi tercih etmelerini sağlayabiliriz. Ancak bir an önce başkent Dakka’ya ticaret ataşemizin atanmasını talep ediyoruz” derken, hemen hemen her sektör için Bangladeş’in iyi bir potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.