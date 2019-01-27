TÜRKİYE İHRACATLA KURTULACAK

Jelis Pirana yazıyor...



-Beşiktaş Futbol takımı dün akşamki maçına TİM’in pankartıyla çıktı. Türkiye ihracatla kurtulacak mı?



-Evet, Türkiye ihracatla kurtulacak. Biz buna yürekten inanıyoruz ve kamuoyunun da farkındalığını uyandırmak için Futbol Federasyonumuzla böyle bir etkinlik yaptık. Çünkü biliyoruz ki içeride üretmek önemli bir şey. Üretici olmak önemli bir şey. Uluslararası arenada üretici olmak daha farklı bir şey. Onu sağlamak ve o bilinci, toplumsal bilinci sağlamak için bunun farkındalığını göstermek için bunun gibi bir proje başlattık. Bu hafta bütün maçlarda olacak. İnanıyoruz ki burada halkımız, üreticimiz hepsi ihracatı bilmeli, ihracata yönelmeli ve ihracat mantalitesini kavraması lazım. Çünkü biliyoruz ki bizim çok daha büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler 200 milyar dolar, 250 milyar dolar, 300 milyar dolar. Bunlara hep üreterek ve ihracat yaparak gitmemiz gerekiyor. Onun için bunun sadece belli bir kesim değil her taraftan olması lazım. Şu anda 85 bin fiili ihracatçımız var. Hedefimiz bu sayıyı ilk aşamada 100 bine çıkarmak. 100 bin önemli bir sayı. Bu kadar potansiyelle, KOBİ’lerimizle, küçük ölçekli firmalarımızı yönlendirerek güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.



-İstanbul Mobilya Fuarı’ndayız. Çok güzel bir fuar gerçekleşiyor. Fuara ilişkin düşünceleriniz nelerdir?



-Fuarın açılışını beraber yaptık başkanımızla. Bugün de katılımcı firmalarımızı ziyaret ettik. İftihar ettiğimiz bir organizasyon. İçerde gördüğümüz tablo, yabancı alıcılar, içerden gördüğümüz etki ve talep son derece memnun edici. Bu kadar büyük katılımla, çok etkili bir fuar ve çok şey beklediğimiz bir sektörümüz. Onların bu şekilde başarılı olması bizleri de ihracat için son derece mutlu ediyor.