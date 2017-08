Türkiye ihracatta temmuz ayında rekor kırdı

UŞAK (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ihracatta bu yıl temmuz ayında rekor kırdığını belirterek, "Neye rağmen? O hainlerin beddualarına, birilerinin Türkiye'yi Avrupa'ya, şuraya buraya şikayet etmesine rağmen." dedi.

Zeybekci, 22. Uluslararası Eşme Kilim Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Eşme ilçesinde stantları gezerek, kilimler hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Zeybekci, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kilim desenlerinin Kazakistan'dan Makedonya'ya uzanan coğrafyada birbirine benzediğini, bu coğrafyayı bir arada tutan bu kültürü yaşatmanın önemli bir görev olduğunu söyledi.

Bu konuda yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildiren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu programı ilk defa burada söylüyorum çünkü Eşme'yi ilgilendiriyor. Bu kilim devam etsin, halı devam etsin diye sigortalı olarak, sağlıklı ortamlarda üretmeye devam edilsin ve bütün dünyaya bu ihraç edilsin, pazarlansın diye Başbakanımız Binali Yıldırım'ın çok özel bir talimatı var. Üzerinde çalıştığımız bir program var. Binlerce belki on binlerce kardeşimizin çalışarak üretecekleri bir programı inşallah bu yıl sonuna kadar sizlere duyuracağız.

Bunu inşallah burada belediye başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle geleceğiz, sizlerle paylaşacağız. Halı dokuyan o güzel elli kardeşlerimizin bundan sonra doğdukları yerde doyarak mutlu olmalarını sağlayacak bir proje bu. İnşallah günü geldiğinde bunu bütün detayları ile Başbakanımız açıklayacak."

"Hedef dünyada ilk 10"

Türkiye'de 15 yılda hayal bile edilemeyenlerin gerçekleştiğini, Ankara-İzmir hızlı treninin Uşak'tan geçeceğini ifade eden Zeybekci, son 2-3 yılda başına gelmedik kalmayan Türkiye'nin, 2017'nin birinci çeyreğinde dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içinde üçüncü en büyük kalkınan ülke olduğuna dikkat çekti.

İhracatın temmuz ayında tarihi rekor kırdığını hatırlatan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatta temmuz ayında tarihi rekoru kırdık. Aylık yüzde 28 artış. Neye rağmen? O hainlerin beddualarına, birilerinin Türkiye'yi Avrupa'ya, şuraya buraya şikayet etmesine rağmen. 'Yapın' diyoruz yapmıyorlar, 'bırakın yapalım' onu da yaptırmayacağız. Onlar ne derlerse desin, bu sene Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen üç büyük ülkesinden biri olacak. Hedef dünyada ilk on ekonomiden biri, Avrupa'nın ilk üç ekonomisinden biri Allah'ın izniyle Türkiye olacak.

O felaket tellallarının dediklerinin hepsi geride kaldı, en kötüleri geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'topunuz gelin' diye. Artık gelebilecekleri neleri varsa, her şeyi ile geldiler. Bu millet onların bir kısmını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör çukurlarına gömdü, bir kısmını sandıklara gömdü, bir kısmını bedduaları ile beraber 15 Temmuz'da gömdü. İnşallah bundan sonra güzelliklerde buluşacağız."