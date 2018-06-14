"Türkiye ikinci çeyrekte de büyümesine devam edecek"

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin 2018'in ikinci çeyreğinde de büyümesine devam edeceğini belirterek, "Bu noktada özellikle 24 Haziran çok önemli. Bu seçimi, alelade bir seçim olarak, bir sıradan milletvekili seçimi olarak görmemek lazım. 24 Haziran Türkiye'nin bugüne kadar ki kazanımlarının devamını ve yönünü belirleme noktasında çok önem arz ediyor." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ticaret ve sanayi odalarının önemine inananlardan olduklarını belirtti.

Ülkenin reform paketlerini oluştururken reel sektörle birlikte çalışıp, istişare ettiklerini anlatan Tüfenkci, her zaman önemsedikleri en önemli yerin reel sektör olduğunu dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, bütün engellemelere, menfi çabalara rağmen Türkiye'nin geçen yıl muhteşem bir büyüme rakamı yakaladığını hatırlatarak, bu senenin ilk çeyreğinde de 7,4 büyüdüğünü ve bu rakamların aklında soru işaretleri bulunanlara önemli bir cevap olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2018'in ikinci çeyreğinde de büyümesine devam edeceğini anlatan Tüfenkci, "Bu noktada özellikle 24 Haziran çok önemli. Bu seçimi, alelade bir seçim olarak, bir sıradan milletvekili seçimi olarak görmemek lazım. 24 Haziran Türkiye'nin bugüne kadar ki kazanımlarının devamını ve yönünü belirleme noktasında çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Tüfenkci, vatandaşların Türkiye'nin gelişmesini, istikrarını, başarılarının üzerine koymasını ya da bunların tam tersini oylayacağını belirtti.

- "65 organize sanayi bölgesini daha açmayı hedefliyoruz"

Yaptıkları eserlere "Onlar beton yığını, onları herkes yapar" gibi eleştiriler geldiğini hatırlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde sizler de iktidar oldunuz. Koalisyonlar da bulundunuz, neden yapmadınız? Kaç tane liman yaptınız? Türkiye'de AK Parti iktidara gelene kadar bu ülke sadece 26 havalimanı yapabilmişti. Şimdi 16 yılda biz bunu 2 katına çıkardık. Yeni planladığımız havaalanlarıyla birlikte, Türkiye'de havaalanı olmayan il kalmayacak. 100 kilometre daire çizdiğinizde, bazıları müşterek, biz her ile havaalanı kazandırmış olduk. "

İktidara geldikleri dönemdeki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasındaki farkın ortada olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, Türkiye ile artık daha fazla gurur duyar hale geldiklerini söyledi.

Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidara gelene kadar ülkede 65 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bunu 311'e çıkardıklarını dile getirerek, "Allah nasip ederse, 2023 hedeflerimizde de eğer bu millet 24 Haziran'da AK Parti'yi, Cumhurbaşkanımızı iş başına getirirse, 65 organize sanayi bölgesi daha açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



