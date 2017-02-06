Türkiye ilaç ihracatında atağa kalktı

ANKARA - YEŞİM SERT KARAASLAN - ERDAL ÇELİKEL

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda yüzde 25 artarak 827,1 milyon dolara ulaştı.

Son yıllarda ilaç sanayisinde yatırımların ağırlık kazanmasının yanında bazı ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalanması, Türkiye'nin net ithalatçı konumunda bulunduğu eczacılık ürünlerinin ihracatına ivme kazandırdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, eczacılık ürünleri ihracatı 5 yılda yüzde 25 artarak 827,1 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde ithalat ise yüzde 5,5 ile sınırlı bir artış gösterirken bu alandaki dış ticaret açığındaki artış ise 57 milyon dolarda kaldı.

Güney Kore STA ile fark yarattı

Ülke bazında ihracata bakıldığında özellikle Güney Kore'ye yönelik ürün satışlarında yaşanan artış, sektör ihracatına önemli katkı sağladı.

Bu ülkeye yapılan dış ticaret artışında 2013 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının da etkisiyle 2012-2016 döneminde 3,4 katına çıktı ve 164,8 milyon dolara yükseldi.

Güney Kore'yi sıralamada 59,7 milyon dolarla İsviçre, 48,6 milyon dolarla Irak takip etti.

"İhracatımızda yüzde 92 artış elde ettik"

İlaç sanayinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Pazarlama ve Satış Direktörü Cengiz Zaim, yerli ilaç sanayinin gelişmesinde başta ekonomik alan olmak üzere her türlü teşvikin çok önemli olduğu söyledi.

Türk ilaç sanayisinin her geçen gün ivme kazandığını dile getiren Zaim, firmalarının da ihracat rakamlarında önemli artış elde edildiğini ifade etti. Zaim, "Abdi İbrahim olarak ihracatımız 2015 yılında 78,3 milyon TL iken 2016'da 150,4 milyon TL oldu ve yüzde 92 artış elde edildi." bilgisini verdi.

"Türk ilaç firmalarının klinik çalışmaları daha da desteklenmeli"

Yerli ilaç üretimi ve ihracatının ülke kalkınmasındaki önemine işaret eden Zaim, özellikle Ar-Ge anlamında katma değeri yüksek ilaç geliştirilmesi konusunda Türk ilaç firmalarının klinik çalışmaları daha da desteklenmesi gerektiğini, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin Türkiye’deki ruhsatlandırma süreçleri kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.



