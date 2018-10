Türkiye ile AB'nin işbirliğine her zamankinden fazla ihtiyacı var

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Chatham House Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Koç, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nin birbirlerini anlamaya ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House'un kurumsal ortağı ve Türkiye Projesi'nin ana destekçisi olan Koç Holding, ikinci yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. 12-13 Ekim'de uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda dünyanın en prestijli vakıfları arasında yer alan Ditchley Park'ta gerçekleşen toplantı, "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa: İş birliği mi Çatışma mı?" başlığıyla düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun onur konuğu olarak katıldığı toplantının açılış konuşmalarını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Chatham House Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Koç ile Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett yaptı.

Dünyanın dört bir yanından siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin, sivil toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve medya mensuplarının katıldığı toplantının ana gündem maddelerini "Avrupa Birliği'nin geleceği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Brexit ve Transatlantik İlişkiler" oluşturdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Koç, Chatham House ve Koç Holding'in geçen yıl şubat ayında başlayan kurumsal ortaklığının bir parçası olarak düzenlenen "Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı"nın ikincisine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayan Koç, "Dünyanın dört bir yanında hâkim olan ayrışma ve anlaşmazlık ortamını göz önüne aldığımızda, ülkeler arasında birleştirici ve barışçıl ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesinin önemi daha kritik bir hale geldi. Bu noktada Türkiye özellikle Suriye'nin içinde bulunduğu olumsuz şartların uluslararası arenada gündeme getirilmesi ve barışın tesisi yolunda üstlendiği rol ile önemli bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye-AB ilişkilerinin rayına oturması için Gümrük Birliği modernizasyon süreci ile ilgili adımların atılmasını bekliyoruz"



Ali Koç, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki stratejik ağırlığımızı artırmanın en önemli yollarından biri uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmekten geçiyor. Bu noktada Türkiye ve AB ilişkileri önemini her geçen daha da artıran bir konuma ulaştı. Hiç şüphesiz Türkiye'nin hedefi AB'ye tam üyeliktir. Yıllık 160 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle AB Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır ve 2018'in 8 ayı itibarıyla yaptığımız ihracat da, toplam ihracatın yüzde 45'ini oluşturmaktadır. Son 16 yılda ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %70’i AB ülkelerinden gelmiştir. Bu bağlamda, demokratik değerlerin, kurumlarımızın, ticaretimizin ve teknoloji kapasitemizin gelişebilmesi için Avrupa ile iş birliğimizin güçlü bir şekilde sürdürülmesi son derece önemli. Otomotiv, perakende ve savunma sektörlerinin de dâhil olduğu birçok alanda küresel üretim tedarik zincirinde önemli bir rolü olan Türkiye’yi AB’nin uluslararası stratejik konumunu güçlendiren, ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin birbirlerini anlamaya ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Jeopolitik açıdan bakınca da, AB'nin Ortadoğu'daki hedefleri, bir NATO üyesi olan Türkiye ile ortaktır. AB ile entegre bir Türkiye; Amerika, Ortadoğu ve Uzak Doğu için de daha önemli bir stratejik ortak demektir."

Brexit görüşmelerinin yapıcı bir şekilde devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Koç, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasında zamanlıca bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanamaması durumunda Türkiye'nin İngiltere'ye olan ihracatının gümrük tarifesi bariyeri nedeniyle ciddi şekilde etkileneceğini belirtti.

Ali Koç, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar rayına oturması için Gümrük Birliği modernizasyon süreci ile ilgili adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.



- "İş birliğimizin Türkiye-AB arasındaki diyalog ve anlayışın geliştirilmesi konusunda önemli rolü olabilecek"



Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett da Koç Holding ile iş birliği içinde toplantıyı ikinci kez gerçekleştirmekten ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantıların sürdüğü iki gün boyunca çok kıymetli bir katılımcı kitlesi ile değerli bir tartışma ortamı oluştuğunu ifade eden Niblett, "Toplantı süresince yaptığımız fikir alışverişi, İngiltere, Türkiye ve Avrupa'nın ortak zorluklara karşı yakın iş birliği içinde olma gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Bu noktada, özellikle Koç Holding ve Ali Koç'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu iş birliğimizin, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki diyalog ve anlayışın geliştirilmesi konusunda önemli bir rolü olabileceğine inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.