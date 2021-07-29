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Türkiye ile ABD arasındaki ticareti artırma toplantıları düzenliyor

Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin artırılması için bilgilendirme toplantıları başlatan Serpin Alpaslan önemli bir boşluğu duldurdu.

Türkiye ile ABD arasındaki ticareti artırma toplantıları düzenliyor
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Medyanın tecrübeli isimlerinden Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Serpin Alpaslan ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin artması için çalışmalar yapıyor. Son olarak online de konuyu bilen isimlerle ticariti yapacakları bir araya getiren Alpaslan önümüzdeki günlerde bu çalışmaları daha farklı boyutlara taşıyacak.
Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATCCI) tarafından desteklenen ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerin ilkine büyük bir katılam oldu.

”Hedef pazar ABD’ye İhracat” başlığı ile yapılan etkinliğe Amerika yer alan başkonsoloslarımız ve ticaret ateşelerimizden de katılım desteği oldu.

Toplantıda ayrıntılı bilgiler veen ATCCI Batı Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, Türkiye-ABD ilişkilerinin Joe Biden Başkanlığı döneminde nasıl gelişebileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

ATCCI Doğu Başkanı Alex Demirhan Demir de güncel gelişmeleri ve Türkiye-ABD ilişkilerini hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak iki ülke arasında 100 milyar dolar olarak hedeflenen ticaretin gerçekleşmesi için bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı New York Başkonsolosluğu Başkonsolosu Reyhan Özgür de açılışta yaptığı konuşmada, “Kapımızı herkese açık. İş insanlarımız her türlü bilgiyi bizden alabilirler” diye konuştu.

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