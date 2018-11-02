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Türkiye ile Filistin arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

ANKARA (AA) - Türkiye ve Filistin arasında gelir üzerinden alınan vergilerde "Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalandı.Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan...

Türkiye ile Filistin arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması
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ANKARA (AA) - Türkiye ve Filistin arasında gelir üzerinden alınan vergilerde "Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gelir üzerinden alınan vergilerde "Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riad Malki tarafından imza atıldı.

Türkiye ve Filistin parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek anlaşmayla iki ülkenin, yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayri maddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılıyor. Ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, yapım, kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülüyor.

İmzalanan anlaşmayla, Türkiye'nin bugüne kadar sonuçlandırdığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının sayısı 90'a ulaşırken, bunlardan 85'i yürürlüğe girdi.

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