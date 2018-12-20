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Türkiye ile Rusya arasında sanayi iş birliği protokolü imzalandı

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak" - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev: - "Bundan sonra da çeşitli sanayi alanlarında iş birliği geliştirmeye hazır olduğumuzu karşılıklı olarak beyan ettik"

Türkiye ile Rusya arasında sanayi iş birliği protokolü imzalandı
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak." dedi.

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun 13. Dönem Protokolü'nün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, iki ülkenin kamu kurumları üst düzey yöneticilerinin yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Büyükdede, buradaki konuşmasında, bugün yapılan Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı'nda Türkiye ile Rusya arasında sanayi alanında ortak çalışmaları artırma kararı aldıklarını dile getirerek, gelecek temmuzda Uluslararası Sanayi Fuarı'nda (INNOPROM 2019) iki ülkenin partner olarak yer alacağını bildirdi.

Türkiye ile Rusya'nın sanayi iş birliği tecrübesine sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Büyükdede, "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak." diye konuştu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev de iki ülke arasındaki ticaret hacminin düzenli olarak arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ticari ve ekonomik ilişkilerde en önemli unsur sanayi iş birliğidir. Otomotiv sanayi, metalurji, gemi sanayinde zaten iş birliği örneklerimiz mevcut. Bundan sonra da çeşitli sanayi alanlarında da iş birliği geliştirmeye hazır olduğumuzu karşılıklı olarak beyan ettik. Bunun en önemli teyidi de seneye Rusya'da yapılacak INNOPROM 2019'a Türkiye'nin partner ülke olarak katılım sağlaması."

Konuşmaların ardından, Büyükdede ile Gruzev iş birliği protokolünü imzaladı. Daha sonra günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi.

- Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu'nun 13. Dönem Toplantısı'nda, iki ülke arasında iş birliği konusunda başta metalürji, otomotiv, gemi ve yat inşa, makine sanayi ve taşımacılık olmak üzere bütün sanayi sektörlerini kapsayacak şekilde görüşmeler gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol, Rusya'da yatırımı olan Türk sermayeli şirketlerin sorunlarının çözümü, iki ülke firmaları arasında yeni iş birliklerinin tesisi ve Rus firmalarının Türkiye'de yapacakları yatırımları artırmalarına olanak sağlayacak.

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Hasan BüyükdedeRusyaSanayi Ve Teknoloji BakanlığıTürk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu
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