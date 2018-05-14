Türkiye ilk çeyrekte 40 milyar lira daha biriktirdi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalardaki tasarruf hesapları mart sonu itibarıyla 970 milyar liranın üzerine çıkarken, böylece geçen 3 aylık süreçte tasarruflara 40 milyar lira daha eklendi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı mart sonu itibarıyla 970 milyar 366 milyon liraya ulaştı.

Bu rakam geçen yıl sonunda 930 milyar 272 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Böylece üç aylık dönemde bankalardaki tasarruf mevduatları 40 milyar 94 milyon lira daha artmış oldu.

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, ilk çeyrekte toplam 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.





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Ülke ekonomisine sağladığı katma değer, nüfus ve çeşitliliği ile bir çok kategorinin lokomotifi konumunda bulunan İstanbul, tasarruf miktarında da zirvede yer aldı. İlk çeyrekte tasarruflarına 18 milyar 389 milyon lira daha ekleyen İstanbul'u ise Ankara takip etti.

Ankara'nın tasarruf mevduatları ilk çeyrekte 2017 sonuna kıyasla 4 milyar lira artarak 96,4 milyar liraya çıktı.

Tasarruf artışında İstanbul ve Ankara'nın ardından, 2,9 milyar lira ile İzmir, 1,3 milyar lira i,le Bursa, 1 milyar lira ile de Antalya izledi.



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İlk çeyrek itibarıyla Türkiye genelinde 75 ilin tasarruf mevduat hesabında artış gösterirken, 6 ilin birikimleri azaldı.

Buna göre tasarruf miktarı en fazla azalan il 98,7 milyon lirayla Diyarbakır oldu. Bu ili 35,2 milyon lira ile Rize, 25,9 milyon lira ile Şırnak, 6,9 milyon lira ile Erzurum, 5,4 milyon lira ile Artvin ve 318 bin lira ile Kars takip etti.

İllere göre tasarruf mevduatı miktarı ilk çeyrek ve 2017 sonu itibarıyla şöyle:

Tasarruf Mevduatları (Bin lira) İlk çeyrek 2017 sonu Artış miktarı ADANA 18.626.801 17.892.135 734.666 ADIYAMAN 1.726.702 1.689.847 36.855 AFYONKARAHİSAR 4.289.543 4.084.522 205.021 AĞRI 795.961 794.395 1.566 AKSARAY 3.269.356 3.082.875 186.481 AMASYA 1.661.708 1.589.798 71.910 ANKARA 96.441.680 92.426.392 4.015.288 ANTALYA 29.703.777 28.670.016 1.033.761 ARDAHAN 312.532 302.924 9.608 ARTVİN 1.038.099 1.043.472 -5.373 AYDIN 11.304.455 10.942.616 361.839 BALIKESİR 12.717.406 12.231.775 485.631 BARTIN 1.525.696 1.483.970 41.726 BATMAN 1.667.142 1.592.403 74.739 BAYBURT 273.322 268.237 5.085 BİLECİK 1.121.373 1.082.778 38.595 BİNGÖL 763.926 743.432 20.494 BİTLİS 547.519 544.885 2.634 BOLU 2.167.263 2.090.477 76.786 BURDUR 2.101.926 2.024.486 77.440 BURSA 30.139.163 28.853.546 1.285.617 ÇANAKKALE 4.854.383 4.695.746 158.637 ÇANKIRI 945.439 927.668 17.771 ÇORUM 3.102.589 2.987.155 115.434 DENİZLİ 10.690.815 10.332.773 358.042 DİYARBAKIR 4.725.343 4.824.073 -98.730 DÜZCE 1.865.607 1.759.275 106.332 EDİRNE 4.306.002 4.151.882 154.120 ELAZIĞ 3.229.018 3.152.098 76.920 ERZİNCAN 1.682.145 1.559.467 122.678 ERZURUM 2.124.991 2.131.874 -6.883 ESKİŞEHİR 8.905.371 8.445.839 459.532 GAZİANTEP 9.065.305 8.606.264 459.041 GİRESUN 3.336.340 3.036.179 300.161 GÜMÜŞHANE 705.117 687.762 17.355 HAKKARİ 403.788 392.103 11.685 HATAY 12.245.035 11.592.805 652.230 IĞDIR 759.570 739.292 20.278 ISPARTA 4.029.371 3.849.930 179.441 İSTANBUL 419.036.468 400.647.572 18.388.896 İZMİR 70.946.809 68.069.566 2.877.243 KAHRAMANMARAŞ 4.019.334 3.905.825 113.509 KARABÜK 1.687.302 1.623.388 63.914 KARAMAN 1.785.938 1.681.033 104.905 KARS 914.367 914.685 -318 KASTAMONU 2.131.435 2.066.644 64.791 KAYSERİ 10.359.738 9.884.612 475.126 KIRIKKALE 1.366.702 1.314.192 52.510 KIRKLARELİ 3.762.083 3.656.092 105.991 KIRŞEHİR 1.912.786 1.831.285 81.501 KİLİS 400.696 368.908 31.788 KOCAELİ 15.504.428 14.686.305 818.123 KONYA 13.403.628 12.878.621 525.007 KÜTAHYA 2.982.388 2.831.851 150.537 MALATYA 4.247.333 4.098.839 148.494 MANİSA 9.314.877 8.959.466 355.411 MARDİN 1.783.083 1.754.303 28.780 MERSİN 15.327.192 14.741.232 585.960 MUĞLA 16.474.468 15.919.032 555.436 MUŞ 543.914 542.443 1.471 NEVŞEHİR 2.576.269 2.451.326 124.943 NİĞDE 1.652.425 1.592.781 59.644 ORDU 4.084.881 3.996.165 88.716 OSMANİYE 1.768.428 1.743.503 24.925 RİZE 2.139.616 2.174.847 -35.231 SAKARYA 5.675.724 5.459.207 216.517 SAMSUN 8.295.917 8.039.223 256.694 SİİRT 692.025 681.494 10.531 SİNOP 1.443.890 1.398.621 45.269 SİVAS 4.032.239 3.903.596 128.643 ŞANLIURFA 3.415.236 3.186.255 228.981 ŞIRNAK 741.510 767.424 -25.914 TEKİRDAĞ 8.424.076 8.036.528 387.548 TOKAT 2.203.497 2.135.272 68.225 TRABZON 7.994.431 7.555.550 438.881 TUNCELİ 965.426 922.327 43.099 UŞAK 3.938.399 3.749.656 188.743 VAN 2.239.390 2.176.302 63.088 YALOVA 2.763.387 2.652.990 110.397 YOZGAT 2.417.251 2.359.495 57.756 ZONGULDAK 5.824.946 5.605.872 219.074 TOPLAM 970.365.511 930.271.494 40.094.017