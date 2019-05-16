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Türkiye, ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

- Türkiye, yılın ilk 3 ayında AB ile 2 milyar 782,7 milyon avro ticaret fazlası verdi - AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173,4 milyar avroya, ithalatı da 170,4 milyar avroya ulaşırken, Birlik, bu dönemde yaklaşık 3 milyar avro ticaret fazlası verdi

Türkiye, ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi
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BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin 2019'un birinci çeyreğinde Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ithalatını 2 milyar 782,7 milyon avro geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173,4 milyar avroya, ithalatı da 170,4 milyar avroya ulaştı. AB, mart ayında yaklaşık 3 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar avro, ithalatı da 183,1 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 22,5 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, AB ülkelerine ocak ayında 1 milyar 793,1 milyon avro, şubat ayında 851,3 milyon avro ve mart ayında 138,3 milyon avro ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Böylece, 2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3,5 milyar avro ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 782,7 milyon avroluk ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20,2 milyar avroyu, ithalatı da 17,4 milyar avroyu buldu.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.


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