Türkiye İmalat PMI aralıkta 54,9’a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 54,9’a yükseldi.

İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Aralık 2017 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasım ayında 52,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralık ayında 54,9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok güçlü iyileşme yaşandığını gösterdi.

Endeks uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde ölçülürken, iyileşme eğilimi üst üste onuncu aya taşındı.







- Nihai ürün fiyatları enflasyonu önceki aya kıyasla geriledi





Aralık ayında yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artışın gerçekleşmesiyle toplam yeni siparişlerdeki büyüme hızlandı. Yeni siparişlerdeki büyümenin etkisiyle Türk imalat sektörünün üretimi üst üste on birinci ay ve son üç ayın en yüksek düzeyinde olacak şekilde arttı. İstihdamın Mart 2011’den beri gözlenen en yüksek hızda artması üretimdeki büyümeyi destekledi. Artan üretim kapasitesi firmaların birikmiş işlerini azaltmasında yardımcı oldu.

Yeni siparişlerdeki güçlü eğilim, firmaları aralık ayında satın alma faaliyetlerini artırmaları konusunda cesaretlendirdi. Girdi alımlarındaki artış da girdi stoklarının ılımlı düzeyde yükselmesine katkı sağladı. Firmaların girdi fiyatları döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle aralıkta da hızlı bir şekilde yükseldi. Firmalar, girdi maliyetlerindeki bu artışa nihai ürün fiyatlarını artırarak karşılık verdiler. Ancak nihai ürün fiyatları enflasyonu önceki aya kıyasla geriledi.



IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, anket verilerine ilişkin, "Üretim ve yeni siparişlerdeki daha yüksek oranlı artışların etkisiyle Türk imalat sektöründeki büyüme 2017 yılının sonunda hızlandı. Yeni ihracat siparişleri Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek düzeyde arttı ve bu da firmaları istihdamı hızlı bir şekilde büyütmeleri konusunda cesaretlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.









- İstanbul İmalat PMI aralık ayında 53,0 oldu







Kasım ayında 51,5 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da aralık ayında 53,0’e yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde iyileştiğine işaret etti. Ayrıca endeks uzun dönem ortalamasının (50,6) belirgin bir şekilde üzerinde kaydedildi.

İstanbul imalatçıları tarafından alınan yeni iş hacmi üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde aralıkta arttı. Yeni iş hacmindeki eğilimin yansıması olarak İstanbul imalatçılarının üretimi aralıkta daha da arttı. Üretimdeki kesintisiz büyüme trendi onuncu aya ulaştı ve yaklaşık son yedi yılın en uzun büyüme trendi olarak gerçekleşti.

İstihdam artışı hem önceki aya göre hızlandı hem de son altı yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Firmalar satın alma faaliyetlerini daha da artırdı ve bu artış birikmiş işlerini azaltmalarına yardımcı oldu. Satın alma faaliyetlerindeki artış tedarikçilerin teslim sürelerinin uzamasına da neden oldu.



