Türkiye İMSAD ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’ sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA)- Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Geleceğe Yatırım Ödülleri-2018, kuruluşunun 35’inci yılını kutlayan derneğin üye buluşmasında düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



İMSAD’dan yapılan açıklamaya göre, derneğin 35’inci yıl üye buluşması kapsamında üye firma ve dernek temsilcileri bir araya geldi.



Etkinlikte konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü olarak, tüm sanayici, alt sektör derneği ve paydaş üyeleri ile 35 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.



Erdoğan, "Sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak için 2017 yılı itibarıyla Geleceğe Yatırım Projeleri’ni ödüllendirmeye başladık. 2018 yılı Geleceğe Yatırım Projeleri’nde, sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulama örneklerinin bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği birbirinden kıymetli 27 proje yer aldı.” ifadelerini kullandı.







- "Amacımız sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmalarını sağlamak"







Erdoğan, amaçlarının inşaat malzemeleri sanayisinin ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmalarını sağlamak olduğunu dile getirerek, “Sektöre değer kattığına inandığımız yenilikçi projeleri ödüllendirmeye devam edeceğiz çünkü farklılaşmanın temelinde inovasyon ve sürdürülebilirliğin yattığına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin de turizm sektörü hakkında güncel verilerden ve yenileme sektörüne yönelik iş birliği olanaklarından bahsetti.

Narin, projelerine Türkiye İMSAD ve diğer turizm dernekleriyle iş birliği yaparak devam edeceklerini işaret ederek, mevcut tesislerin özgün bir şekilde yenilenmesi, estetik değerlerin ön planda tutulması için proje yönetimi ve proje çözümleri konusunda iş birliğinin çok faydalı olacağını belirtti.





- 35 yıllık üyelere plaket







Törende, Türkiye İMSAD’da 35 yılını dolduran firmalardan Eczacıbaşı adına Yatırımlar Direktörü Mehmet Mercan, Kaleseramik adına Genel Müdür Okan Gedik, Türk Demirdöküm adına Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Türk Ytong adına Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Çuhadaroğlu adına Genel Müdür Kenan Aracı, Kil-San adına Kadir Başoğlu, Valfsel Armatür adına Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Duran ve İzocam adına Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani Bayraktar “35. Yıl” plaketlerini teslim aldı.

