İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Raporu'na göre, gelecek yıl ekonomi ve inşaat sektöründe yüzde 4-5 büyüme bekleniyor.

Türkiye İMSAD'ın "Aralık Ayı 2017 Sektör Raporu" yayımlandı.

Raporda, inşaat sektörüne destek çerçevesinde tüketici ve üreticilere yönelik finansman olanaklarının bu yıl genişletici olduğu belirtilerek, yurt dışı müteahhitlik işlerinin zayıflamasına karşın inşaat malzemeleri ihracatının 2 yıllık küçülmenin ardından 2017'de yeniden artış gösterdiği, inşaat malzemeleri iç pazarında da ortalama yüzde 7-8 büyüme yaşandığı kaydedildi.

2018 yılında ekonomi ve inşaat sektöründe büyümenin normalleşerek kendi dinamikleri ile süreceği aktarılan raporda, "2018 yılında ekonomi ve inşaat sektöründe yüzde 4-5, yurt içi inşaat malzemeleri pazarında da yine yüzde 4-5 arasında bir büyüme bekleniyor. Kamunun sona eren desteklerinin bir bölümünün veya yenilerinin 2018 yılında uygulanması beklentisi de bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, tüketici ve üretici tarafına yönelik finansman olanaklarının daha sınırlı olacağı 2018’de, finansman maliyetlerinin daha yüksek gerçekleşeceği, yurt dışı pazarlardaki iyileşmelerin ise inşaat malzemeleri ihracatını destekleyeceği kaydedildi.





- İnşaat harcamaları üçüncü çeyrekte 142,4 milyar TL ile tarihi seviyede







Raporda, inşaat sektöründe büyümenin üçüncü çeyrekte hızlandığı ve yüzde 18,7 olduğu belirtilerek, "Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,6 ve yüzde 5,5 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 9,9 büyüdü. 2016 yılının ilk 9 ayında ise inşaat sektörü yüzde 6 büyümüştü. Gayrimenkul sektöründe büyüme, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ise büyümeler yüzde 1,5 ve yüzde 1,4 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk 9 ayında gayrimenkul sektörü yüzde 1,5 büyüdü." ifadeleri kullanıldı.

Üçüncü çeyrekte 142,4 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkan toplam inşaat harcamalarının bu yılın 9 ayında 392,8 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedilen raporda, inşaat harcamalarının bu dönemde cari fiyatlarla yüzde 30,9 arttığı bildirildi.

Raporda, bu yılın ekim ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin Ekim 2016'ya göre yüzde 9 arttığı, böylece ekimde yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artışının gerçekleştiği, ekim ayı üretim artışının iç ve dış talebin de kuvvetli kaldığını gösterdiği, üretim artışında mevsimsellik ve baz etkisinden çok, sektörün kendi iç dinamiklerinin belirleyici olduğu belirtildi.

Ekim ayındaki üretim artışı ile birlikte ocak-ekim dönemi üretiminin de geçen yılın yüzde 5,2 üzerinde gerçekleştiği kaydedilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2017 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 24’ünde üretim geçen yıla göre artarken, sadece 2 alt sektörde üretim geçen yıla göre geriledi. Ocak-ekim döneminde ise 22 alt sektörde üretim, geçen yılın üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayisinde ağırlıklı yeri olan sektörlerden 9'unda, yılın ilk 10 ayında çift haneli üretim artışı gerçekleşti. Soğutma ve ısıtma donanımları, düz cam, merkezi ısıtma radyatörleri, kilit ve menteşeler, seramik sıhhi ürünleri, inşaat amaçlı beton ürünleri, kablolar ile musluk vana ve valfler üretimi yüzde 10’un üzerinde büyüme gösterdi. Yıl genelinde zayıf kalan mermerler, hazır beton ile seramik karo üretimleri de toparlanmaya başladı. İlk 10 aylık dönem itibarıyla üretimi gerileme gösteren sadece 4 sektör kaldı."





- Avrupalı şehirler arasında İstanbul’un gayrimenkul pazarındaki konumu





Aralık 2017 Sektör Raporu’nun özel bölümünde, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi açısından gayrimenkul sektörünün gelişiminin büyük önem taşıdığı, bu çerçevede İstanbul’un uluslararası ölçekte ve nitelikte bir gayrimenkul pazarına sahip olarak Avrupalı şehirler ile rekabet içinde bulunduğu vurgulandı.

Raporda, 2013 yılında Avrupalı şehirler içinde ilk sırada yer alan İstanbul ile ilgili değerlendirmeler şöyle sıralandı:

"İstanbul gayrimenkul pazarı 2013 yılına kadar mevcut potansiyelini kullanarak yerli ve yabancı yatırımcılar için çekim oluşturmayı başardı. İstanbul 2013 yılında 31 Avrupalı şehir içinde gelişme beklentileri itibarıyla ilk sırada yer aldı. Ancak İstanbul’un performansı 2013 yılından sonra hızla gerilemeye başladı. 2016 yılında mevcut koşullar içinde İstanbul gayrimenkul pazarında beklentiler önemli ölçüde geriledi. İstanbul, yatırımlarda 29’uncu sıraya, gelişme beklentilerinde ise 27’nci sıraya düştü. 2017 yılında da gerileme devam etti. İstanbul 31 Avrupa şehri içinde en alt sıraya indi."