Türkiye İnovasyon Haftası başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından itibaren düzenlenen, inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl pandemi nedeniyle online olarak 25-26 Aralık tarihlerinde tüm dünyanın seyrine sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 6 bakanın da katılacağı Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak 8.Türkiye İnovasyon Haftası’nda inovatif yaklaşımları ile alanında lider dünyaca ünlü konuşmacılar, sektör devleri, inovasyonda çığır açan teknolojik buluşların sahipleri, inovasyon paydaşları, başarı hikayeleri, inovasyon odaklı projeler ile inovasyonun çok yönlü ele alınacağı birçok panel ile inovasyon ödül töreni yer alacak.

Türkiye’nin İlk Sanal İnovasyon Haftası’nda Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, geleceğin teknolojileri konusunda uzman fütürist bilim insanı Ray Kurzweil, Kalp Cerrahı Prof.Dr. Mehmet Öz gibi global düzeyde alanında uzman isimler de etkinlikte konuşacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, “İnovasyon adına Türkiye’nin en büyük projesi ihracat oldu. Bu yıl, salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası’nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, ihracat odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık. İlk Sanal İnovasyon Haftası’nı milyonlara ulaştıracağız. İnovasyon güvencemiz, ihracat geleceğimiz diyoruz. Bu anlamda hiç vakit kaybetmeden İnovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek. Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, İhracatla Yükselen Türkiye’nin teminatı olacaktır” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının temsilcisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl pandemi nedeniyle online olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25-26 Aralık tarihlerinde inovasyonun çok yönlü ele alınacağı paneller ve konuşmacılarla yeni ufuklara yelken açacak. 8.Türkiye İnovasyon Haftası, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, dünyaca ünlü konuşmacılara, fark yaratan uluslararası profesyonellere, inovasyonun fikir liderlerine, genç girişimcilere, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden, kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getirecek. İnovasyon odaklı proje sunumları, başarı hikayelerinin de yer alacağı İnovasyon Haftası’nda dünyanın en büyük şirketlerinden inovasyon uzmanları, projelerde fark ve etki yaratılmasına yardımcı olacak ilham dolu deneyimleri, tavsiyeleri paylaşacak.

“İlk Sanal İnovasyon Haftası’nı milyonlara ulaştıracağız”

TİM Başkanı İsmail Gülle, 8.Türkiye İnovasyon Haftası stratejik partnerlerin de katıldığı bir toplantıyla inovasyon ekosisteminin en büyük buluşmasıyla ilgili detayları medya temsilcileriyle paylaştı. İsmail Gülle, “100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, İhracat İnovasyonla, Türkiye İhracatla Yükselecek” dedi. Türkiye İnovasyon Haftası'nın sekizincisini 25-26 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştireceklerini belirten İsmail Gülle, “Türkiye İnovasyon Haftası’na bu yıl da ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği bu önemli projeyi ertelemeyi bir an olsun düşünmedik. Pandemi koşullarına titizlikle riayet ederek, çekimlerimizi 15 günde tamamladık. Birbirinden kıymetli isimler, “İnovatif Türkiye” adına pandemiye rağmen, İnovasyon ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. Bu önemli projeye katılan tüm paydaşlarımıza, şükranlarımı sunuyorum. Böylesi zor günlerde akademisyeniyle, ihracatçısıyla, girişimcisiyle, medyasıyla kenetlenerek, İlk Sanal İnovasyon Haftası’nı milyonlara ulaştıracağız. İhracatta katma değerimizin ve yüksek teknolojili ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamda, pandemi döneminde daha da çok önem kazanan, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik konularını öne çıkarıyor, ihracatçılarımızın nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ediyoruz. Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece “Fiyat odaklı” olmayacak. Yeni dönemde, “Sürdürülebilirlik” “Güvenli ve Çevreci Üretim” ve “Katma Değer” başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

“Artık teknoloji ihraç eden bir Türkiye var”

Teknolojiyi hayal eden, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye’nin artık var olduğuna vurgu yapan Gülle, şunları söyledi: “Stratejik sektörlerimizdeki bu başarıyı, tüm sektörlerimize yaymalıyız. Bu anlamda, Türkiye İnovasyon Haftası’nı eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ihracattan dijital ve sosyal medyaya, her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik. İnovasyon, söylemesi basit ama anlamı derin bir kelime. O kadar derin ki, tarihin başladığı yere kadar uzanıyor. Tarihin başladığı yer deyince elbette bahsettiğimiz bu topraklar, bizim topraklarımız. Binlerce yıldır bu topraklarda inovasyon; bazen medeniyet, bazen icat, bazen sanat, bazen tasarım, bazen fetih bazen de savunma oldu. İnovasyon bazen bir makine bazen de yerinde ve doğru bir karar oldu bizim için. Ama en büyük inovasyonumuz insanımız oldu. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde olmazları olduran, hayalleri gerçeğe dönüştüren bilim insanlarımız, uzmanlarımız, yatırımcılarımız ve devlet adamlarımız ile inovasyon her zaman hayatımızın bir parçası oldu. Bugün de inovasyon adına Türkiye’nin en büyük projesi ihracat oldu. Kadınıyla erkeğiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren güçlü ihracat ailesiyle geleceğe güvenle yürüyoruz.”

“İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek”

TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti:

Her zaman söylediğimiz gibi ihracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek. Bu aile için engel yok, imkansız yok, durmak yok. İnovasyon çözümdür, inovasyon değerdir, inovasyon atılımdır, inovasyon icabında kahramanlıktır, inovasyon ihracattır. İhracat geleceğimiz, inovasyon güvencemizdir. Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyonla başlatmış olduğu Yeni Reform Döneminin, ülkemizi, Milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz buluşmada, ihracat ailesi olarak üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Küresel tedarik zincirlerindeki bu dönüşümü en iyi şekilde değerlendirerek, bilhassa ülkemizde üretimde katma değeri arttırıp, gerçekleşecek yerli ve yabancı yatırımlarda da teknoloji transferi sağlanmasını gözetmeliyiz. Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri her platformda dile getiriyoruz; hedefimiz, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” diyoruz ve bu dönüşüm sürecini ülkemiz için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

“İnovasyon güvencemiz, ihracat geleceğimiz”

İnovasyonun önünde durabilecek hiçbir engelin olmadığına dikkat çeken Gülle, “İnovasyon güvencemiz, ihracat geleceğimiz diyoruz. İnovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında ihracat ailemiz; Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren kurumsal inovasyon sistemi mentorluk modelimiz İnoSuit, Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, ülkemizin en yaygın ve geniş kapsamlı girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimizle her sektörde inovasyon ekosistemini destekliyor. Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, İhracatla Yükselen Türkiye’nin teminatı olacaktır” diye konuştu.

İnovasyon Haftası’nda neler olacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’de İnovasyon denildiğinde, akla ilk gelen program olan Türkiye İnovasyon Haftası’nın program içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl, salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası’nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, 'ihracat” odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık. Türkiye’de İnovasyon denildiğinde akla ilk gelen program olan Türkiye İnovasyon Haftası’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizleri onurlandıracaklar. Ayrıca bu yıl yine küresel anlamda inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin devleri, Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacılarımız arasında olacaklar.

TOGG - Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da keynote konuşmacılarımız olarak, değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Ayrıca NASA’da çalışan 4 Türk’ten biri olan Dr. Umut Yıldız, bizlere derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu gibi konuları anlatacak. Paneller, workshop ve çalışma gruplarının ayrı ayrı işleyeceği temalar ise, İhracatta İnovasyondan, Medyada İnovasyona, Dijitalde İnovasyondan Yeni Nesil Milli ekonomi ve İnovasyona kadar bir çok yeni trendi kapsıyor. Önemle altını tekrar çizmek isterim ki, 100 bin ihracatçımızı temsil eden TİM olarak, 7 kez düzenlediğimiz ve toplamda 500 bin ziyaretçiye ulaştığımız, tecrübe ve inovasyonun buluşma noktası olan, “Türkiye İnovasyon Haftası”, 8. yılında da Türkiye’de İnovasyon denildiğinde akla gelen en kapsamlı program olmaya devam edecek.”

Türkiye İnovasyon Haftası’nın stratejik partnerlerinden Arçelik, TEB, Turkcell ve THY temsilcileri de etkinliğin medya tanıtımında yer aldı.

Mendi: TİM her zaman yanımızda oldu

Türk Ekonomi Banka’sını temsilen Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: “Türkiye İnovasyon Haftası’nın sekizinci yılında da destekçisi ve stratejik partneri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İnovasyonun yalnızca kurumlarla, şirketlerle projelerle sınırlandırmamak gerekiyor. Ülkemizini inovasyon kültürürün gelişmesi ve yaygınlaşması adına özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye’nin İnovasyon Haftası’da bütün bu çalışmaların öncüsü ve kılavuzu konumundadır. Bu anlamda Türkiye’nin en önemli etkinliklerinden biri olan İnovasyon Haftası’nın birleştirici bir güç olduğunu söyleyebilirim. İnovasyon TEB olarak bizim de DNA’mıza işleyen ve tüm süreçlerimizde var olan bir kavram. Sektörümüzde her türlü ihtiyacın çözümünde inovatif bakış açısı bankamızın temel çalışma prensiplerinden biri haline geldi. Bugüne kadar ülkemizde teknoloji inovasyon odaklı girişimcilik ekosistemi oluşması için TİM ile birlikte birçok ortak çalışmaya imza attık. TİM her zaman bizim yanımızda oldu. İş birliğimiz İnovasyon Haftası ile sınırlı kalmadı. Ülkemizin dört bir yanında açtığımız adeta birer inovasyon merkezi olarak faaliyet gösteren TİM-TEB girişim evlerinde uzun zamandır inovatif fikirleri ile geleceğin ekonomisini inşa edecek girişimcileri destekledik ve destekleyeme de devam ediyoruz.”

Öztürk: Türkiye İnovasyon Haftası dünya çapında bir etkinliğe dönüştü

Türkiye İnovasyon Haftası’nın dünya çapında bir etkinliğe dönüştüğünü ve 2015 yılından bu yana etkinliğe destek verdiklerini belirten etkinliğin sponsorlarından Turkcell’in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk şöyle devam etti:

“İnovasyon dendiğinde ilk akla gelen etkinliklerden biri olan ve Ticaret Bakanlığımızın katkılarıyla TİM’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen etkinliğin bir parçası olmaktan son derece mutluluk ve onur duyuyoruz. Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana inovasyona büyük önem veriyoruz. Yaptığımız altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla bugün GSM operatöründen dijital operatöre dönüşmüş durumdayız. Bu sayede telekom sektörüne en çok ihtiyaç duyulan dönemlerinden biri olan pandemide de eksiksiz olarak hizmet verdik. İnsanlarımızın bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler sunduk. İnovasyon çalışmalarımızı bünyemizde yer alan ve sayıları 1300’e yaklaşan AR-GE mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimizin yüksek teknoloji alanlarında yürüttüğü birçok projeyle ulusal ve uluslararası arenada 1.700 adetin üzerinde patent başvurumuz bulunuyor. Bu topraklardan çıkmış bir şirket olarak, ülkemizin gücüne ve potansiyeline her zaman inanıyoruz. Aynı inanç ve motivasyonla gerçekleştireceğimiz inovatif çözümlerle ülkemize yeni teknolojileri kazandırmaya ve telekom sektörü başta olmak üzere küresel şirketlerle rekabet ederek Türkiye’nin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle etkinliğin yapılmasına büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye ve organizasyonda görev alan tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Pazar: Etkinlik Türkiye inovasyonunun nabzını tutacak

Etkinliğin stratejik partnerlerinden Arçelik’in Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar ise “Arçelik 65 yıl önce bu topraklardan çıkıp Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımla bugün 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren global bir şirket konumundadır. Arçelik’in bu global başarı öyküsünün ardında ise Ar-Ge ve inovasyon gücü yatıyor. Geldiğimiz noktada artık ekonomik ve siyasi gücün yanında teknolojik üstünlük küresel rekabetin önemli bir unsuru olmuş durumda. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası üretim, teknoloji ve girişimcilik dünyasını bir araya getirerek ülkemizin katma değerli üretimle ihracat gücünün artırılması, inovasyona verilen önemin artırılması konusunda çok önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye İnovasyon Haftası yine bu sene birbirinden ilgi çekici konuşmacı ve konularla Türkiye inovasyonun nabzını tutacak. Biz de Arçelik olarak böyle bir kıymetli organizasyonun başlangıcından itibaren stratejik partner olarak bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu etkinliği ilk günden itibaren sahiplenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALACAK

Türkiye İnovasyon Haftası’nda Dijitalde İnovasyon, Sağlıkta İnovasyon, Eğitimde İnovasyon, İhracatta İnovasyon, Hizmet İhracatında İnovasyon gibi birçok başlıklarla paneller düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İnovasyon Haftası’nda 2019 yılı inovasyon şampiyonları da açıklanacak. İnovasyon odaklı panelleri ile dünya çapında bir etkinlik olacak İnovasyon Haftası’nda, Türkiye'nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı “İnovalig Ödül Töreni” de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılarak konuşma yapacağı Türkiye İnovasyon Haftası’nda Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, geleceğin teknolojileri konusunda uzman fütürist bilim insanı Ray Kurzweil, Columbia Üniversitesi Başkan Yardımcısı Kalp Cerrahi Prof Dr. Mehmet Öz gibi global düzeyde alanında uzman isimlerde konuşmacı olarak yer alacak.

HANGİ PANELLER DÜZENLENECEK

1-Dijitalde İnovasyon

2-Sağlıkta İnovasyon

3-Eğitimde İnovasyon

4-İhracatta İnovasyon

5-Hizmet İhracatında İnovasyon

6-Sosyal Medya ve Sosyal Yaşamda İnovasyon

7-Sporda İnovasyon

8-Yeni Nesil Milli Ekonomi ve İnovasyon

9-Medyada İnovasyon

10-Estetikte İnovasyon