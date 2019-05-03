İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “TİM olarak, inovasyon ve girişimciliğe verdiğimiz önem ve değerin en somut örnekleri olan Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi iş birliğini güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, Türkiye’nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz artık TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi adı altında faaliyetlerini sürdürecek.” dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla TİM tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İnovaLİG Ödül Töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Gülle, son 17 yılda girişimcilik ve inovasyon adına Türkiye’de önemli bir zihinsel dönüşümün gerçekleşmesine şahit olunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin bıkmadan, usanmadan sınırları zorladığını ve bugün oyun kurucu bir ülke olduğunu ifade eden Gülle, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren, İnovasyon Haftasını köklü bir şekilde ele alma kararı aldık. 7. yılında, geleneksel hale gelmiş Türkiye İnovasyon Haftası'nı zenginleştirilmiş bir içerik ve anlayışla bilimden sanata, spordan eğitime, ekonomiden mühendisliğe, sosyal yaşamdan sağlığa, iletişimden ticaret diplomasisine kadar her alanda söz sahibi olacak bir organizasyon haline getirdik. TİM olarak, inovasyon ve girişimciliğe verdiğimiz önem ve değerin en somut örnekleri olan Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi iş birliğini güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, Türkiye’nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz artık TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi adı altında faaliyetlerini sürdürecek.”

Gülle, üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmek ve tüm inovasyon kaynaklarını tek bir çatı altında birleştirerek en etkin şekilde kullandırmak adına, Yüksek Öğretim Kurumlarının liderliğinde “Türkiye İnovasyon Envanteri”nin oluşturulmasına da katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, “Çalışmak, uğraşmak, üretmek, öğrenmek, öğretmek, keşfetmek, gerekirse sonuna kadar mücadele etmek, düştüğü yerden kalkmak ve bir daha denemek bizim geleneklerimizde var. Büyüklerin yarattıklarına saygımız olduğu gibi gençlerin buluşlarına da teveccüh göstermek aynı şekilde geleneklerimizdendir.” dedi.

“Evlat atasını geçmezse, halimiz nice olur” diyen bir gelenekten gelindiğini aktaran Gülle, İnovaTİM ailesi üyelerine “2053 ve 2071 hedeflerine hazır mıyız?” diye sormasının ardından gençlerden “Hazırız.” yanıtı aldı.





- "21. yüzyıl 'mal üretimi' değil, 'çözüm üretimi' yüzyılı"





Gülle, değişmenin kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Değişmemiz gerekiyor, çünkü buna mecburuz. Bundan sonraki süreçte inovasyon, markalaşma, teknoloji, katma değer, Ar-Ge, dijitalleşme, tasarım, pazarlama, lojistik, reklam ve tüm bunlara yardımcı olacak 5G teknolojilerini en önemli işimiz olarak görmeliyiz. Biliyorum önce üretim diyenler var. Haksız sayılmazlar. Ben de üreticiyim, ben de ihracatçıyım. Ancak TİM olarak şunun da farkındayız ki geleceği yakalayan, müşteriyi duyan, çalışana saygısı olan, tasarım yapan, teknolojiyi, bilgisayar ve yazılımdan ibaret görmeyen, saklanmak yerine reklama odaklanan firmalarımızla Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor.”

Son 17 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürekli zenginleştirilen teşvik ve yatırımlarla bu ülkenin dört bir yanında on binlerce fabrikanın açılışına şahit olduklarına işaret eden Gülle, “Ancak geldiğimiz noktada artık çağın gereği neyse onu yapmalı bize duyulan güveni boşa çıkarmamalıyız. Çünkü 21. yüzyıl 'mal üretimi' değil, 'çözüm üretimi' yüzyılı. Diğer taraftan, dünya, çok önemli bir eşikte durmaktadır. Bir yandan çok kutuplu bir sürece doğru güç dengesi batıdan doğuya kayarken, diğer yandan da teknolojinin nimetlerini keşfetmiş olanların yeni bir kolonileşme faaliyeti başlattıklarını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Gülle, bu nedenle gelecek süreci, Türkiye'nin Avrasya'daki oyun kurucu gücünü perçinleyen, küresel büyüme ve ticaretteki payını yüzde 1,5’e çıkaracak şekilde son derece verimli kullanmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş dünyasının, bilim dünyasının ve sanat-tasarım dünyasının siyasi istikrardan güç alan bu şansı doğru kullanarak, inovasyon ve 5G sürecine dahil olması gerekiyor. Türkiye İnovasyon Haftasının, yeni tasarımı ile bu beklentilerin gerçekleşmesine imkan sağlayacağına inanıyorum. Aslında söylenecek çok şey var. Yapılacak çok iş var. Hedeflerimiz var. Ana hedefimiz belli dış ticaret fazlası veren Türkiye. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunu söylüyoruz, bunun için çalışıyoruz. Kimse merak etmesin bunun nasıl olacağını da biliyoruz. En önemli işimiz, buna herkesi ikna etmek, herkesi inandırmak.”

Türkiye’nin, bölgede ve dünyada kalkınması için pusula arayan pek çok gelişmekte olan ülke için bir referans noktası olduğuna işaret eden Gülle, Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak Türkiye’nin ürün ve hizmetlerini dünyanın her noktasına taşımaya kararlı olduklarını kaydetti.







