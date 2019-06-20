BAĞDAT (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk çeyreğinde Irak ile ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İnşallah bu yıl 12 milyar doları aşacak, 2020'de ise 20 milyar dolara daha da yaklaşacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticarete konu ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Irak temaslarına eşlik eden Gülle, Türkiye-Irak İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, toplantının iki ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İş dünyası olarak karşılıklı ticaret hacminin artırılması için sahada büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Gülle, bu çalışmaların Türkiye ve Irak'ın güzel yarınlara ulaşmasına vesile olacağını dile getirdi.

Gülle, Türkiye'nin geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracatla dünyada 31'inci, Irak'ın da 100 milyar dolarlık ihracatla 37'nci sırada yer aldığını anımsatarak, iki ülkenin ticarette ağırlığı dikkate alındığında ticari potansiyelin de yüksek olduğunu bildirdi.

Ticari ilişkileri zenginleştirmek adına daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gülle şunları kaydetti:

"Tarihi, coğrafi ve kültürel yakınlıklarımız, aramızdaki ticari iş birliğini daha da iddialı hacimlere taşımalı. Yılın ilk çeyreğinde ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yükseldi. İnşallah bu yıl 12 milyar doları aşacak, 2020'de ise 20 milyar dolara daha da yaklaşacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticarete konu ürün çeşitliliğimizi de artırmalıyız. Irak'ın ülkemize ihracatında hacmin önemli bir bölümünün altın ve petrol ürünleri olduğunu görüyoruz ancak Irak'ın dünyaya ihraç ettiği bazı gıda ürünlerinde ve kimyasallarda, Türkiye pazarındaki varlığı son derece sınırlı. Türkiye'nin tüm dünyaya ihraç ettiği ve Irak'ın Çin, Hindistan, ABD, Kore gibi ülkelerden ithal ettiği ancak ülkemizden ithalatı sınırlı birçok ürün söz konusu. İki ülkenin iş dünyasının temsilcileri olarak, ticaretimizi daha ileri taşıyabilmek için, kazan-kazan stratejisi doğrultusunda, çalışma grupları oluşturarak bu ürünlere yönelik yeni bir yol haritası oluşturabiliriz."

Komşuluk, sınırdaşlık ve güçlü tarihi bağlar göz önünde bulundurulduğunda, Irak'ın Türkiye'den mal almayı tercih etmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Gülle, "Iraklı kardeşlerimize ve Iraklı firmalara, ürettiğimiz en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarda tedarik ediyoruz, etmeyi de sürdüreceğiz. Bu sayede Irak'ın kalkınmasına ve ticari ikliminin gelişmesine de katkıda bulunmaya hazırız." diye konuştu.