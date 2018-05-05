Türkiye-Irak KEK Toplantısı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak ile yapılan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın en kısa zamanda imzalanması hususunda mutabık kalındığını belirterek, "Bu anlaşma sayesinde yasal altyapıyı Türk ve Iraklı iş adamları için daha güçlü bir hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK toplantısının son gününde Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü.

Ekonomi Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, Irak'ın esenliğini ve istikrarını Türkiye'ninkinden ayrı tutmadıklarını bildirdi.

Tüfenkci, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak'ın sağladığı başarıyı takdir ettiklerini vurgulayarak, "Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerin barışçıl şekilde gerçekleşmesini ve Irak ile bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın 9 milyar dolar ile Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 4. ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Tüfenkci, 2013'te 17 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaşan ticaret hacminin 2014 ve 2017 yılları arasında DEAŞ terörü ve petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerilediğine dikkati çekti.

Tüfenkci, tüm olumsuzluklara rağmen Türk iş adamlarının hiçbir dönemde Irak halkının hizmetinde olmaktan kaçınmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu çabaların bir sonucu olarak, ikili ticaretteki düşüş trendi, 2017 yılında 9 milyar dolarlık ihracat ve 4 milyar dolarlık ithalat ile sona ermiştir. Müteahhitlik açısından ise Irak, bugüne kadar 25 milyar dolar değerinde üstlenilen 963 projeyle ülkemizin dünyada en fazla proje üstlendiği 4. ülkedir."

- "Yasal altyapı daha güçlü hale gelecek"

Toplantıda ele alınan konulara da değinen Tüfenkci, 2009'da imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın onay sürecinin bir an önce tamamlanmasını istediklerini bildirdi.

Tüfenkci, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede başlamasının önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplantımız sonucunda, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın en kısa zamanda imzalanması hususunda mutabık kaldık. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok daha sağlam bir zeminde ilerleyecektir. Hükümetler olarak bizler yasal altyapıyı bu anlaşma sayesinde Türk ve Iraklı iş adamları için daha güçlü bir hale getirmiş olacağız."

Bu yıl "Irak'ın Yeniden İmarı ve Yatırım Fırsatları" başlıklı forum düzenleneceğini belirten Tüfenkci, söz konusu forumla Irak'ta yatırım ve yeniden imar fırsatlarının tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.



Toplantının sonunda Bakan Tüfenkci ile konuk Bakan Caferi, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

