Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı, yarın MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde Van’da yapılacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı, yarın MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde Van’da gerçekleştirilecek.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler & Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin ile 100'e yakın Türk ve İranlı iş insanı katılım gösterecek.

Protokol konuşmaları ile başlayacak program, Türk İranlı İş insanlarının birebir görüşmeleri ile devam edecek. Pek çok sektörden firmanın katılımları gerçekleşecek program, MÜSİAD Van Şubesi Genel Kurulu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yetkilileri İranlı iş insanlarına Türkiye’de yatırım fırsatlarını anlatan bir sunum yapacak.



İran'la 2018 yılında 8,76 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştirildiği ve iki ülke arasındaki yatırımların ve turizmin gün geçtikçe geliştiği vurgulanan açıklamada, Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı’nın her iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmaya yönelik iyi bir fırsat olarak göze çarptığı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeki Güvercin, MÜSİAD olarak Türkiye ile İran arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, düzenleyecekleri Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı’nın iki ülke ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Güvercin, yıl sonuna kadar İran ile ikili ticari ilişkileri artıran bu gibi etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, MÜSİAD’ın Tahran ve Tebriz’de temsilciliklerinin bulunduğunu ve İran’da faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşları ile ikili iş birliği anlaşmaları olduğunu vurguladı.

MÜSİAD olarak İran’a verdikleri önemin altını çizen Güvercin, Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı’na da destek veren İran Central Chamber Of Cooperative ve TBMM İran Dostluk Grubu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.