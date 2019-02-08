ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türk sanayisinin nükleer sektörde yer alması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesidir." dedi.

Özdebir, ASO'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Japonya Nükleer Sanayide Yerelleştirme Semineri"nde yaptığı konuşmada, Türk sanayisinin nükleer sektörde rekabet gücü kazanacağını ve santral projelerinde uluslararası alanda avantaj sahip olacağını belirtti.

Mevcut yerli sanayi altyapısını nükleer sektör için verimli kılmayı ve mükerrer yatırımları önlemeyi hedeflediklerini ifade eden Özdebir, şunları kaydetti.

"Hedefimiz, Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesidir. Nükleer endüstriye, özel malzeme ve imalat teknolojilerinin kümelenme birlikteliği üyelerince geliştirilmesi ile teknoloji edinimi, tasarım ve imalat kabiliyeti kazanımı sağlanacaktır. Ülkemizde oluşturulacak bu tecrübe, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacaktır."

Japonya JAIF Uluslararası İş Birliği Merkezi Direktörü Akio Toba da nükleer sanayide yerelleştirmenin önemli olduğuna işaret ederek, "Yerelleştirmenin pek çok zorluğu bulunuyor ancak yerelleştirmenin başarılı bir şekilde ve istenilen seviyelerde hem üreticiler hem de müşteriler için gerçekleştirildiği pek çok proje bulunmaktadır. Bu seminerde yerelleştirmenin getirdiği fırsatları gözlemleyip değerlendirirken, tedarikçiler tarafından nasıl koordine edileceğini görme ve Japonya’nın deneyimlerini paylaşma şansımız olacak." diye konuştu.

İlk bölümü Ankara'da yapılan bu semirin ikinci bölümünün Japonya’da gerçekleştirileceğini bildiren Toba, Türk katılımcıların Japonya’daki tedarikçilerin tesislerini gezebileceğini ve orada karşılıklı fikir alışverişinde bulunabileceklerini söyledi.