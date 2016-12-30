Türkiye Kalkınma Bankası ve TSKB'den kredi anlaşmaları

İSTANBUL (AA) - Türki̇ye Kalkınma Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) arasında 100 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı.

Türki̇ye Kalkınma Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türkiye'de yerleşik mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletme yatırımlarının toptan bankacılık yoluyla finansmanında kullanılmak üzere AKKB'den sağlanan 100 milyon avro tutarındaki kredi anlaşmasının Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Türki̇ye Kalkınma Bankası ile AKKB arasında imzalandığı belirtildi.





- TSKB'den de kredi anlaşması





Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) KAP'ta yer alan açıklamasında da, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini desteklemek amacıyla TSKB tarafından AKKB'den Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisi altında 100 milyon avro tutarında kredi temin edildiği bildirildi.