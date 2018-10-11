TORONTO (AA) - Kanada-Türkiye İş Konseyi ile Ontario Ticaret Odası tarafından ortaklaşa "Türkiye-Kanada İş Forumu" düzenlendi.

Türkiye'nin Ottowa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Toronto Ticaret Merkezi'nde düzenlenen iş forumunda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar Kanada dolarına ulaştığını belirterek, "Kanada ile ticaretimiz yeni sürprizlere gebe." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2023 vizyonu çerçevesinde altyapı yatırımlarının kesintisiz süreceğini vurgulayan Ünal, Kanadalı firmaları yatırıma davet etti.

Ünal, Türkiye'nin insani yardım politikası ve insani yardımları hakkında da bilgi verdi.

Ontario Ticaret Odası Başkanı Rocco Rossi de Türkiye'nin kendileri için özel bir yeri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti.

"Türkiye ve Türklerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Türk diasporası, eğitimi, dili ve kabiliyetleri ile bizim için farklı kültürlere köprü olabilecek yeterliliktedir. Bunu, şu foruma destek ve ilgi gösteren farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinde bile anlayabilirsiniz. Kaldı ki Türkiye binlerce yıldır doğu ile batı arasında köprüdür. Türkiye demek, Afrika, Asya ve Avrupa ile bağ kurmak demektir."



Yaklaşık 150 Kanadalı ve Türk iş adamının katıldığı forumda, Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet Ekizoğlu da Türk ekonomisinin son durumuna ilişkin sunum yaptı.

Büyükelçi Ünal, forumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tersanelerinden 8 firmanın 2014 yılından bu yana denizcilik ülkesi Kanada'ya gemi sattığını belirterek, "Şu ana kadar sattığımız gemilerin toplam değeri 250 milyon doları geçmektedir." diye konuştu.

