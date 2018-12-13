Türkiye-Kanada Yıllık İş Konseyi toplantısı yapıldı

TORONTO (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) kapsamında her yıl düzenli olarak yapılan Kanada-Türkiye İş Konseyi'nin 15. yıllık toplantısı, Kanada'nın Toronto kentinde yapıldı.



DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi ile Kanadalı muadili Kanada-Türkiye İş Konseyi tarafından bir yıl Türkiye'de bir yıl Kanada'da düzenlenen toplantının 15.'si bu yıl Toronto Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'yi temsilen Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay başkanlığındaki heyetin katıldığı toplantıya, Ontario Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Todd Smith, Ontario Ticaret Odası Başkanı Rocco Rossi ile Kanada iş ve diplomasi dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Okyay, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke ticari ilişkilerinde önemli mesafeler katedildiğini belirterek, "Ama daha birlikte yapılacak çok şey var." dedi.

Dost ve müttefik olan Türkiye ve Kanada'nın ekonomik iş birliği potansiyellerini yerine getirme konusunda güçlü kararlılık gösterdiğini söyleyen Okyay, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda ticaretimizin ikiye katlandığını vurgulayayım. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaya hazır olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu umut verici ama daha birlikte yapılacak çok şey var. Kanada için gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye, Kanadalı işletmelerin yeni pazarlara açılabilmeleri için bölgesel bir merkez rolü ve bir yumuşak iniş bölgesi olabilir. Bunu yaparak Kanada, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarındaki katılım düzeyini artırabilir."

- "Birçok Kanadalı firmanın Türkiye'de yatırımı var"

Ontario Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Smith, Türkiye ile Kanada'nın birçok uluslararası organizasyonda ortak, müttefik ve dost olduklarını söyleyerek, birçok Kanadalı firmanın Türkiye'de yatırımının bulunmasının, ilişkiler için önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.



Ontario Ticaret Odası Başkanı Rossi de "Türkiye ve Türklerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Türk diasporası, eğitimi, dili ve kabiliyetleri ile bizim için farklı kültürlere köprü olabilecek yeterliliktedir. Türkiye'nin binlerce yıldır sahip olduğu Doğu ile Batı arasındaki köprü konumu, bizler için de önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye demek Afrika ile Asya ile Avrupa ile bağ kurmak demektir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Kanadalı firmalar için Türkiye'deki anahtar sektörlerde fırsatlar" başlıklı panel düzenlendi. Madencilik, tarım, enerji ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaşılan panelde, panelistler katılımcıların sorularını da cevapladı.

