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Türkiye-Katar İş Forumu

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye, bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim" - "2022 FİFA Dünya Kupası, Katar'ın tanıtımı ve turizmi için çok büyük bir fırsat, ilk defa Müslüman bir ülkenin buna ev sahipliği yapması Türkiye'yi de gururlandırıyor" - Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al Thani: - "Katar büyük yatırımlara hazırlanıyor. Türkiye gibi dost bir ülkenin özel sektörüyle de iş birliği yapmak istiyoruz"

Türkiye-Katar İş Forumu

DOHA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar iş dünyasına, iki ülkenin güçlü yanlarını birleştirme çağrısında bulunarak, "Sizde sermaye, bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Türkiye-Katar İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek veren ilk ülkenin Katar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Türk iş dünyasının da bölgesel sorunlarla uğraştığı bir dönemde Katar'ın yanında durduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Katar birlik olunca, ekonomiye de bereket geldi. Bundan 15 yıl önce, 1 yılda sadece 600 Katarlı kardeşimiz Türkiye'yi ziyaret ediyordu şimdi bu rakam 77 katına çıktı yıllık 46 bin kişi oldu. Karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı bu rakam da 60 katına çıktı 900 milyon dolara ulaştı. Ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı 1,6 milyar doları buldu. Geçmişte Katar'da hiç Türk yatırımı yokken, bugün iş adamlarımız burada önemli yatırımlar yapmaya başladılar. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar'da adı geçmezken, bugün firmalarımız Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler."

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Şimdi diyoruz ki gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye, bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim. Türkiye-Katar hattını, bölgenin 'huzur-ticaret-zenginlik' hattı yapalım." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bunun için Katarlı yetkililerden bir istekleri olduğunu ifade ederek, "Ticarette, nakliyede, yatırımlarda önümüze çıkabilecek engelleri kaldırın. İş yapmamızı kolaylaştırın. Siz engelleri kaldırın, Allah'ın izniyle Türk ve Katar iş dünyası olarak gerisini biz hallederiz. Katar'ın sanayileşmesini de sağlarız, birlikte üçüncü ülkelerde büyük işler de yaparız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Katar'ın 2022 FİFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, bunun ülkenin tanıtımı ve turizmi için büyük bir fırsat olacağına işaret etti. Hisarcıklıoğlu, ilk defa Müslüman bir ülkenin bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının da Türkiye'yi gururlandırdığını vurguladı.

Türkiye'nin, Katar'ın "2030 Ulusal Vizyonu"nu da yakından takip ettiğini ve desteklediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülkenin sanayileşme yolunda doğru bir adım attığını belirtti.

- "Türkiye'nin ambargoda yanımızda durmasını unutamayız"

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları sayesinde iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyut kazandığını söyledi.

Thani, Katar'a uygulanan ambargoya karşı Türkiye'nin verdiği desteğin çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Temel yatırımlarımızın 93 milyar dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Katar büyük yatırımlara hazırlanıyor. Türkiye gibi dost bir ülkenin özel sektörüyle de iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye'nin ambargoda yanımızda durmasını unutamayız." diye konuştu.

Türkiye-Katar İş Forumu'nun, iki ülke için de önemli faydalar sağlayacağına işaret eden Thani, böylece Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye'deki ticaret odalarının daha fazla ortaklığa yöneleceğini dile getirdi.

Forum kapsamında, 13 sektörden Türk ve Katarlı 400 iş adamı arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

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