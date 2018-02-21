Türkiye-Katar Ortak Pulu tanıtıldı

ANKARA (AA) - Katar-Türkiye Ortak Pulu, Katar Posta İdaresine, PTT Messenger ile yapılan canlı bağlantıyla tanıtıldı.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in ev sahipliğinde PTT Pul Müzesi'nde "Türkiye-Katar Ortak Pulu Diplomatik İlişkilerin 45. Yıl dönümü" etkinliği düzenlendi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, burada yaptığı konuşmada, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başka bir yönünün geliştirilmesini sağlayan PTT AŞ yetkililerine teşekkür etti.

Katar-Türkiye ilişkilerinin bir asrı aşan tarihi sürece dayandığını, bu ilişkilerin kardeşlik, anlayış ve karşılıklı saygı üzerine inşa edildiğini aktaran Şafi, bu tarihsel arka planın, çeşitli alanlarda ve başkalarının umduğundan daha hızlı, sağlıklı ve örnek ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Şafi, iki ülke posta şirketlerinin girişimlerinden en önemlisinin elektronik pazar konusunda gerçekleştiğini belirterek, "Bu girişimin, e-ticaret ve Katarlı tüketiciye en az maliyetle ve en hızlı bir şekilde Türk malının temini alanında kaliteli bir sıçrama gerçekleştirmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Bu tür girişimlerin modern ve gelişmiş yöntemleri kullanmayı teşvik edeceğini dile getiren Şafi, iş birliklerinin iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni kapılar açacağını belirtti.

Şafi, "Katar-Türkiye Ortak Pul çalışması, diplomatik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

- "Katar'ın desteğini hayatım boyunca unutmayacağım

Bozgeyik de dostlukların kolay kazanılmadığını dile getirerek, Türkiye'nin kardeş ülkelerin her biriyle ayrı tarihi kökleri olan dostlukların bulunduğunu ifade etti.

"Katar canımızın bir parçası" diyen Bozgeyik, iki ülke arasındaki dostluğun, iyi günde de kötü günde de gösterildiğini söyledi.

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı sıfatıyla bir anısını paylaşmak istediğini ifade eden Bozgeyik, şöyle devam etti:

"2012'de Katar'da yapılan Dünya Posta Kongresi'nde, bir sonraki kongrenin İstanbul'da yapılacağı kararlaştırıldı. 2016'da bu kongrenin Türkiye'de yapılmaması için Batılı ülkeler tarafından her türlü gayret ve çaba gösterildi. Eylül ayında yapılması gereken kongrenin, Türkiye'de yapılamayacağına ilişkin haziran ayında BM Güvenlik Konseyi'nden karar aldılar. Bu kararın, hiçbir hukuki ve diplomatik dayanağı ile gerekçesi yok. Kararda, 'Türkiye güvenilir bir ülke değildir, bu kongre yapılamaz' diyor. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere tam 4 ay diplomasi mekiği dokuduk. Katarlı dostlarımızın dönem başkanı olması sıfatıyla, kapanan kapılar önümüze açıldı. Katarlı dostum, kardeşim karar toplantısında bana, 'Değerli kardeşim, bunun bedeli ne olursa olsun, bu kongreyi İstanbul'da yapacağız' dedi. İdari Konsey'de, Batılıların gözünün içine baka baka o kararı, Katarlı dostlarımızın desteğiyle çıkarttık."

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığının, Türkiye'nin diplomatik zaferi olduğunu dile getiren Bozgeyik, Katarlı dostların gayretiyle gerçekleşen bu başarıyı, hayatı boyunca unutmayacağını kaydetti.

Bozgeyik, Katar'da 1 Ocak'ta "Türk pazarı" adı altında e-ticaret pazarı kurduklarını ifade ederek, bu iş birliğinin sürekli olması temennisinde bulundu.

Dosltuklarla ticari ve diplomatik ilişkiler birleşince büyük projelerin ortaya çıktığına Katar örneğinde şahit olunduğunu belirten Bozgeyik, aynı projeyi diğer kardeş ülkelerde yapmak üzere çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Katar-Türkiye Ortak Pul çalışmasının, diplomatik ilişkilerin 45. yılına denk geldiğine dikkati çeken Bozgeyik, bu çalışmanın diplomatik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İlişkilerin bundan sonra daha da gelişerek devam edeceğini ifade eden Bozgeyik, emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Bozgeyik, daha sonra Katar Posta İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Faleh Al-Naemi ile PTT Messenger ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Türkiye-Katar Ortak Pulu, Bozgeyik ve Şafi tarafından imzalandı.