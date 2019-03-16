"Türkiye kauçukta ilk 10 ülke arasına girebilir"

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Kayhan Olanca, sektörle ilgili ihracatçı birliğinin kurulması önerisinde bulunarak, "PETKİM ve STAR Rafinerisi sentetik kauçuk üretimi konusunda teşvik edilmeli, tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli. Bunlar sağlanırsa, ülkemiz kauçukta birkaç yıl içinde dünyada ilk 10 ülke arasına girebilecektir." dedi.

Olanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim koşulları nedeniyle doğal kauçuğun Türkiye'de yetişemediğini, sentetik kauçuğun ise PETKİM tarafından 2005 yılına kadar üretildiğini belirtti.

Türkiye'nin sentetik kauçuk ham maddesi açısından tamamen dışa bağımlı olduğunu ifade eden Olanca, "PETKİM ve STAR Rafinerisi bu konuda teşvik edilmeli. Tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli. Bu noktada Kauçuk İhracatçı Birliğinin kurulması büyük önem arz ediyor. Bunlar sağlanırsa, ülkemiz kauçukta birkaç yıl içinde dünyada ilk 10 ülke arasına girebilecektir." diye konuştu.

Olanca, Türkiye'nin kauçuktan mamul ürün ihracatının 2,8 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, bir otomobilin 250-300 kilogram kauçuk içerdiğini, ihraç edilen otomobil, beyaz eşya ve makinelerde bulunan kauçuk parçalarla bu rakamın ihracat tutarının 4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiğini söyledi.

Yurt dışından Türkiye'ye 629 milyon doları sentetik kauçuk olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık ham madde girdiğini anlatan Olanca, "Ülkemizde sentetik kauçuk üretimi için destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerekiyor." dedi.

- Kümedeki 55 üyeden 88 ülkeye ihracat"

Kümelenmenin faaliyetlerine de değinen Olanca, 2013'te kurulduklarını, Ankara, Bursa, Sakarya ve İstanbul'dan 55 KOBİ'yi bünyelerinde barındırdıklarını belirtti.

Olanca, kümelenme üyelerinin, Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) desteğiyle, ihracata yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliğinin (TEEPPI) kurucu üyesi olduklarını kaydeden Olanca, Birlik aracılığıyla kauçuk konusunda dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini ve bu çerçevede geziler düzenleyerek iş birliklerini geliştirdiklerini söyledi. Böylece kuruluş aşamasında hiç yurt dışına gitmemiş ve ihracat yapmamış üyelerinin neredeyse tamamının ihracatçı olduklarının altını çizen Olanca, "Kümelenme firmalarının ihracat yaptığı ülke sayısı 88'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

- Kauçuğu ilk kez Aztekler kullandı

Bebek emziğinden oyuncağa, otomobil lastiğinden ayakkabı tabanına kadar yaklaşık 50 bin ürünün içeriğinde bulunan kauçuk, tarihi kaynaklara göre ham haliyle ilk olarak 15. yüzyılda Azteklerce kullanıldı.

Sütleğengiller familyasından Hevea ağacından elde edilen kauçuk, Amerikalı mucit Charles Goodyear'ın 1839 yılında ürünü kükürtle işlemesiyle günlük hayata da girdi.

Anavatanı Brezilya'nın ardından Uzakdoğu'daki Malezya, Tayland, Endonezya, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ekvator kuşağı ülkelerinde yaygınlaşan kauçuk üretimi, Uluslararası Ticaret Merkezinin (Trade Map) son verilerine göre 13 milyon 500 bin tonu geçti.

Tüketime bakıldığında ise kullanılan kauçuğun yüzde 45'ini doğal, yüzde 55'ini ise petrol türevi sentetik kauçuk oluşturuyor.