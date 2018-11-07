"Türkiye, Kentucky eyaleti için cazip bir partner"

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Kentucky Eyaleti İş ve Kalkınma Bakanlığı Avrupa Direktörü Morgan Pierstroff, Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyüme ve ivme nedeniyle ilişkileri artırmak istediklerini ifade ederek, "Türkiye, bizim için cazip bir partner. Kentucky ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmi 2017'de 300 milyon dolara ulaşmış. Bunu ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Morgan Pierstroff, Hadımköy-Arnavutköy Sanayi ve İşadamları Derneği (HASİAD) yönetici ve üyelerine Kentucky'deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Kentucky'nin lokasyon açısından çok iyi bir konumda bulunduğunu ifade eden Pierstroff, eyalette otomotiv sektörünün önde geldiğini, Toyota'nın dünyadaki en büyük fabrikasının burada bulunduğunu, Japonya'nın yanı sıra Avrupa'dan 200 üst düzey uluslararası yatırımcının eyalette yatırım için arayışta olduğunu, bazı girişimlerin somutlaştığını anlattı.

Pierstroff, "ABD'de üretim" denilince Kentucky'nin akla gelen ilk eyaletlerden olduğunu, burada yüksek iş gücü potansiyeli bulunduğunu belirterek, eyaletin, otomotivin yanı sıra yemek ve içecek sektörü, lojistik ağlar, paketleme merkezleri ve uçak parça üretim merkezleri gibi alanlarda da ön plana çıktığını söyledi.

Türk yatırımcıları Kentucky'de yatırım yapmaya davet eden Pierstroff, "Kentucky'de nerede, hangi alanda yatırım yapabileceğinize dair ücretsiz danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. Tüm teşvikleri ve destekleri anlatıyoruz. 4,4 milyon nüfusumuz var. Diğer eyaletlere göre biraz düşük nüfusa sahibiz ama bu durum, yatırımcılarla özel olarak birebir ilgilenmek için bir avantaj sunuyor." şeklinde konuştu.





- "Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin farkındayız"





Morgan Pierstroff, "Neden Türkiye'yi tercih ettiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyüme ve ivme nedeniyle ilişkileri artırmak istiyoruz. Türkiye bizim için cazip bir partner. Kentucky ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmi 2017'de 300 milyon dolara ulaşmış. Bunu ileriye taşımak istiyoruz. Şu anki ticaret daha çok tarım, makine ve hava endüstrilerinde ön plana çıkıyor. Kentucky ile Türkiye'nin kalkınması için iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Dünyanın başka yerlerinde faaliyet gösteren, başarılı olan Türk şirketlerinin bizim imkanlarımızı, fırsatlarımızı kullanarak daha da büyüyüp, dünyanın farklı yerlerine ulaşıp ABD gibi büyük bir ekonomide söz sahibi olmasına önayak olmak konusunda iyi bir partner olabiliriz. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin farkındayız."

Pierstroff, Kentucky'nin yıllık ihracatının 30 milyar dolar olduğunu da bildirdi.





- "Daha yolun başında olmamıza rağmen 2 firmamız sözleşme yaptı"





HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ da Kentucky'nin, dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Toyota'nın ciddi üretim merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, bu bölgeye oto yedek parçaları, döşeme kumaşları ve yan sanayi ürünleri satmak için pazar ağının genişletilebileceğini söyledi.

Konuk heyetle buradaki sanayicilerin çok kısa süren görüşmeleri olduğunu, buna rağmen somut sözleşmelerin yapıldığını anlatan Bozdağ, "Daha yolun başında olmamıza rağmen 2 firmamız sözleşme yaptı. Bir firmamız makine üretimi, diğeri de tekstil alanında bu eyalete yatım yapacak." dedi.





- "300 milyon dolarlık ticareti 2 katına çıkarmanın mücadelesi içerisinde olacağız"





Hüseyin Bozdağ, Hadımköy-Arnavutköy bölgesinde 80 bin çalışan olduğunu belirterek, yıllık ortalama 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7'sini yaptıklarını bildirdi.

Bozdağ, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul'un kesiştiği noktada bulunduklarını hatırlatarak, bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin gelişmesi, üretim ve ihracatlarını artırması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kentucky eyaleti temsilcisinin Türkiye'ye gelip ABD'deki yatırım fırsatlarını anlatmasının ülkeye verilen önemi gösterdiğini vurgulayan Bozdağ, "Burada oluşacak sinerji ile fuarlara katılmadan ciddi iş birliği yapabiliriz. Ayrıca, hukuki altyapı dahil tüm imkanlar hazır." dedi.

Kentucky'de önemli yatırım fırsatları olduğunu dile getiren Bozdağ, Kentucky'den sonra diğer eyaletlerin ekonomi ve yatırım alanındaki temsilcilerini de Hadımköy'de ağırlayacaklarını, mal satmak ve almak için bu görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Kentucky eyaleti ile Türkiye arasındaki 300 milyon dolarlık ticareti 2 katına çıkarmanın mücadelesi içerisinde olacağız. ABD ile 15 milyar dolarlık ticaretin de 30 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden yok. Kentucky, 9,2 milyar dolar yabancı yatırım alırken biz 6 milyar dolarlık yatırım aldık. Ekonominin çarkları nerede dönüyorsa orayla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından iki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına üzerinde Türk ve ABD bayraklarının bulunduğu pasta kesildi.

