Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı iş insanlarına çağrıda bulundu

Libya’nın 1,3 milyar Afrika nüfusuna hitap edecek bir potansiyeli olduğunun da altını çizen Karanfil, 27 ana ürün ve yüzlerce alt ürünle gerçekleştirilen ihracatın, ülke istikrarı ile birlikte 5 yılda 15 milyar dolara çıkabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Libya arasındaki uzun yıllara dayanan kadim dostluğun kendisini ihracat ve yatırımlarda da göstermeye devam ettiğini söyleyen DEİK / Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Ülke olarak, mart ayında Libya’ya 306,5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk çeyreğinde ihracatımızı yüzde 35,8 artırarak 762,5 milyon dolar seviyesine taşıdık” dedi. Libya’nın, 1,3 milyar Afrika nüfusuna hitap edecek bir potansiyeli olduğuna da dikkat çeken Karanfil, “27 ana ürün ve yüzlerce alt ürünle gerçekleştirdiğimiz Libya ihracatımız, ülkenin istikrara kavuşmasıyla birlikte 5 yılda 15 milyar dolara çıkabilir. Ayrıca kamu ve özel sektör baz alındığında 150 milyar dolarlık bir yatırım Türkiye’yi ve Türk iş insanlarını bekliyor. Karanfil Group olarak biz de Libya’yı ana pazarımız olarak görüyoruz. Ülkenin ağırlıklı olarak tekstil, mobilya, kozmetik, mücevher, yapı malzemeleri, takı gibi ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Grup olarak Libya’daki yatırımlarımıza son olarak deniz turizmini de ekledik” diye konuştu.

“Ülkedeki güçlü yatırım potansiyelini görmeliyiz”

Ülkenin petro-kimya, turizm, sağlık, madencilik, yapı sektörü gibi her alanda yatırıma ihtiyacının olduğunu belirten Karanfil, yatırım alanlarına ilişkin şunları söyledi:

“Libya, bugün hayatın devamlılığı için tekstilden mermere, gıdadan mobilyaya kadar birçok ürünü ithal ediyor. Bu durum ülkede yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu da gösteriyor. Libya’da 74 milyar petrol, 172 trilyon fit doğal gaz rezervi bulunuyor. Ülkede lojistik ve müteahhitlik önemli sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Libya’da her türlü inşaat malzemeleri için yatırım yapılabilir. Her şeyden önce Libya’nın kalkınma planına ihtiyacı var. Türk iş insanları bu alanlara yönelerek ülkenin ihtiyaçlarını yatırım potansiyeline dönüştürebilir, aynı anda ülkenin gelişmesine ve kendi kendine yetebilmesine katkı sağlayabilir. Libya’yı yüksek ihracat potansiyeli olan ülke konumundan çıkarıp, ülkedeki güçlü yatırım potansiyelini görmeliyiz.”

Libya Afrika pazarına açılan kapı

Libya’nın 1,3 milyarlık Afrika nüfusuna hitap edecek bir potansiyeli olduğunu belirten Karanfil, bu durumun Çin gibi ülkelerin de dikkatini çektiğini, bu nedenle Çin’in bugün ülkenin ihracatında lider konumda yer aldığını bildirdi. Karanfil, “Türk iş insanları olarak Afrika ve yakın bölgelere sattığımız ya da satacağımız ürünleri Libya’da daha uygun fiyata üretebilir, bu sayede hem bölgede hem de dünya genelinde Çin’in liderliğini dahi zorlayabilecek bir güce ulaşabiliriz. Bu durum sadece üretimde değil sağlıktan turizme kadar birçok alanda geçerli” dedi.

“Ülkeyi yatırımlarımızın da merkezi olarak konumlandırıyoruz”

Libya’da birçok yatırımları bulunduğuna dikkat çeken Karanfil, “Libya’ya ihracat yapan firmalar arasında ilk 100’de yer alıyoruz. 2021 yılını yaklaşık 190 milyon dolarlık ihracat ile kapattık. 2022 yılında da ülkeye olan yatırımlarımız ve buna paralel ihracatımız devam ediyor. Mart ayında yaklaşık 18 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat rakamıyla ilk çeyrek ihracat rakamlarımızı 40 milyon doların üzerine çıkardık. Türkiye’deki 26 bin firmayı, bünyemizdeki 120 bin Libyalı müşteri ile buluşturuyoruz. Ülkenin ağırlıklı olarak tekstil, mobilya, kozmetik, mücevher, yapı malzemeleri ve takı gibi ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz” diye konuştu.

“Seferlerimiz, Türkiye ile Libya arasındaki istikrara katkı sağlayacak”

Grup olarak Libya’da deniz turizmi anlamında da yatırım yaptıklarını açıklayan Karanfil sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile iki ülke denizden komşu oldu. Mısrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz yatırımla birlikte Türkiye ile Libya arasında 25 yıldır yapılamayan yolculu gemi seferlerini başlattık. Ülkemizin turizmi açısından son derece değerli bir adım olan seferlerin iki ülke arasındaki ticari ve insani ilişkileri daha da artıracağını düşünüyoruz. Yük ve yolcunun yanı sıra araçların da taşınacağı sefer sayılarımızı gelecek dönemde artırmayı; Marmaris, Antalya, Bursa ve İstanbul gibi şehirlere de sefer düzenlemeyi planlıyoruz. Seferlerimizin, Türkiye ile Libya arasındaki ekonomiyi ve turizm ilişkisini da sağlamlaştıracağına inanıyoruz.”