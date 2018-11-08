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"Türkiye, ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı"

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Türkiye, 2002'de belki amatör kümede top koşturuyordu. Türkiye, 2018'de ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye'nin başında öyle bir liderlik var ki ülkemizin başındaki bu liderlik, artık şampiyonlar liginde" - "Türkiye, yeni bir sisteme geçti. Bu sistemin de en büyük avantajı, son 3-5 ayda tüm bu yaşadıklarımıza karşı verdiğimiz hızlı cevap, refleks. Çok daha hızlı ve güçlü adımlarla netice odaklı bir süreç. Ekonomide de böyle olması lazım"

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BURSA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, 2002'de belki amatör kümede top koşturuyordu. Türkiye, 2018'de ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye'nin başında öyle bir liderlik var ki ülkemizin başındaki bu liderlik, artık şampiyonlar liginde." dedi.

Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üretim yapan şehirleri ziyaret programı kapsamında Bursa'nın ilk ziyaret ettikleri il olduğunu belirten Albayrak, "Bursa, Türkiye'nin sadece sosyal, kültürel, tarihsel incisi değil, ekonominin de incisi şehirlerimizin başında geliyor. İstanbul'dan sonra ki İstanbul, ayrı bir statüde Türkiye'nin en büyük ihracat kapasitesi, cari fazlası itibarıyla da birinci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bursa, Türkiye ihracat kapasitemizin yaklaşık 15 milyar dolarlık hacmini karşılıyor. Bu, çok ciddi bir rakam. Bu noktada, net olarak 5 milyar dolarlık ticaret fazlası veren bir şehrimiz. Tabii Bursa, tarihten bugüne birçok ilklere, başarılara imza atmış bir şehir ama bugün toplantıda da ifade ettim; Türkiye, 2002'de belki amatör kümede top koşturuyordu. Türkiye, 2018'de ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye'nin başında öyle bir liderlik var ki ülkemizin başındaki bu liderlik, artık şampiyonlar liginde."

- "Çok daha hızlı ve güçlü adımlarla netice odaklı bir süreç"

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde, 27 Ekim'de gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirveye değinen Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya bölge siyaseti, bölge ekonomisi, bölge dünya siyaseti güvenliği açısından çok büyük bir toplantıyla bütün dünyaya mesaj verdiği çok başarılı bir ev sahipliği gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Albayrak, şehirlerin, kurumların da artık süper ligden bir üst lige çıkması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işi en hızlı, başarılı şekilde ortaya koyabilecek şehirlerimizin başında, Bursa geliyor. Bursa, ekonomide, sanayide, üretimde, istihdamda çok iyi bir noktada. Türkiye, yeni bir sisteme geçti. Bu sistemin de en büyük avantajı, son 3-5 ayda tüm bu yaşadıklarımıza karşı verdiğimiz hızlı cevap, refleks. Çok daha hızlı ve güçlü adımlarla netice odaklı bir süreç. Ekonomide de böyle olması lazım."

- "Bursa, çok önemli bir rol ifa ediyor"

Bursa'da bir firmayı da ziyaret ettiğini belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Bugün bir firmamızı gezdik, müthiş. Çipler var, teknoloji, katma değer, istihdam var. Dünyada en üst düzeyde 'kilo bazlı ihracat' diyoruz ya o anlamda rekabet edebilecek müthiş bir kapasite ve potansiyel var. Dolayısıyla Bursa, bu noktada inşallah öncülük etmesi hasebiyle çok önemli bir rol ifa ediyor, ülkemizin ekonomisi için. Dolayısıyla bu kapsamdaki görüşmeler ışığında, çok verimli bir toplantı oldu öğleden önce. Bu kapsamda, 'Sadece fabrikalara, sanayi ve ticaret odalarına uğramak olmaz' dedik. Türkiye'nin 16 yıllık bu müthiş başarı hikayesinin baş mimari bu siyasi hareketse, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti liderliğindeki kadrolarsa 'Bursa teşkilatına da selam vermeden, selam ve dua almadan geçmek olmaz' dedik."

Bakan Albayrak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ermaksan fabrikasını da ziyaret etti.



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Anahtar Kelimeler:
BursaHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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