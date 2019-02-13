İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, “Afrika Kıtası’ndaki deneyimlerimizi Macaristan ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın da güçlü olduğu alanları ortaya koyarak ilk aşamada sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, su ve atık su yönetimi hizmetleri, inşaat ve mühendislik sektörlerinde iş birliği gerçekleştirebileceğimizi öngörüyoruz.” dedi.

Batur, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Türkiye-Macaristan 2. Afrika İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan gibi sağlam kültürel ve ekonomik bağlara sahip dost ve kardeş iki ülkenin, birbirini tamamlayan ve güçlerini birleştiren bir yapıda ortak hareket etmesini amaçladıklarını belirterek, bugün gelinen noktada iş dünyası temsilcileri ile birlikte somutlaşmaya başladığını görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Macaristan ile ticari iş birliğini geliştirirken zorlu pazarlara, güvenilir dostlarla birlikte giriş yapacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Batur, şunları söyledi:

“Hepimizin çok iyi bildiği gibi, yakın bir geçmişe kadar açlık, sefalet ve iç savaşlarla bilinen Afrika Kıtası umudun, ekonomik canlanmanın ve büyümenin merkezi haline gelmiş durumdadır. Bugün dünyanın en hızla büyüyen ülkelerinin önemli bir kısmı Afrika Kıtası’nda yer almaktadır. Ancak bugün karşımızda hızla kentleşen, orta sınıfı güçlenen, ekonomilerini ham madde bağımlılığından kurtarma uğraşında önemli mesafeler kat eden bir Afrika Kıtası mevcuttur. Bugün Macaristan’ın da Küresel Açılım Stratejisi kapsamında Afrika’yla ilişkilerini geliştirmekte olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda başta tarım ve sağlık olmak üzere birçok alanda Afrika’nın kalkınma sürecine destek olmayı arzu etmekte, bu amaçla Afrika’ya yönelik çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.”





- “Afrika ile ticaretimizde adil ticaret ilkesini benimsedik”





Batur, Türkiye olarak Afrika’nın bu kalkınma serüveninde önemli bir partner olarak yerlerini aldıklarını anlatarak, “2003 yılında Afrika Stratejimizi yürürlüğe koyduğumuzda bölgedeki yoksulluğun önlenmesine katkı sağlamayı, kıtanın sürdürülebilir kalkınmasına ve küreselleşme sürecinde dünya ile bütünleşmesine destek olmayı hedefledik. Afrika ile ticaretimizde adil ticaret ilkesini benimsedik. Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken sosyal ve kültürel anlamda da kıta ile sıcak ilişkiler kurduk.” diye konuştu.

Bu kapsamda aradan geçen 16 yılda Afrika’ya çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiklerini, çok sayıda Afrikalı’yı Türkiye’de ağırladıklarını aktaran Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an itibarıyla kıtada 42 ülkede büyükelçiliğimiz, 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz bulunuyor. Bir yandan Afrika’daki kurumsal varlığımızı güçlendirirken, diğer yandan yasal altyapının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Bu çerçevede kıtadaki 47 ülke ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 29 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 12 ülke ile de Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nı bugüne kadar imzaladık. Partner ülkelerimizin ticari çıkarlarını da dikkate alarak 5 Afrika ülkesi ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık. Bu anlaşmalara yenilerini eklemek üzere müzakerelerimiz tüm hızıyla devam ediyor.”

Batur, yoğun çalışmaların bir sonucu olarak, 2003 yılında Afrika Kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018 yılında 23,8 milyar dolara ulaştırdıklarını ifade ederek, “Türk firmalarının Afrika’daki faaliyetleri ticaretle sınırlı değildir. Kıtada 5,7 milyar doları aşan piyasa değerindeki yatırıma sahip firmalarımız, 24 bini aşkın Afrika vatandaşına da istihdam sağlamaktadır. Böylece firmalarımız, hem kıtadaki faaliyetleriyle Afrika ülkelerinin üretimine ve kalkınmasına katkıda bulunmakta hem de sağladıkları istihdamla işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.” şeklinde konuştu.





- “Afrika genelinde bugüne dek 67,4 milyar dolar değerinde bin 379 proje”





Yatırımlara ek olarak, kendilerini dünyaya kanıtlamış ve sektörde marka olmuş müteahhitlik firmalarının da kıtada önemli projeleri tamamladığını anımsatan Batur, “Afrika genelinde bugüne dek 67,4 milyar dolar değerinde bin 379 proje, Sahraaltı Afrika’da ise 16,7 milyar dolar tutarında 318 proje gerçekleştirmişlerdir. Bu projeler artarak devam ediyor.” dedi.

Batur, Türkiye’nin Afrika Kıtası’nda çok önemli tecrübeler elde ettiğini, kıtaya faydanın artırılmasını sağlamak amacıyla diğer ülkelerle ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Bu amaçla, geçtiğimiz ay Japonya ile bu alanda ilk adımı attık. Kenya ve Tanzanya’da Japonya ile ortaklaşa Müteahhitlik İşbirliği Forumu gerçekleştirdik. İnşallah olumlu sonuçlarını yakında alacağımızı düşünüyoruz. Afrika Kıtası’ndaki deneyimlerimizi Macaristan ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın da güçlü olduğu alanları ortaya koyarak ilk aşamada sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, su ve atık su yönetimi hizmetleri, inşaat ve mühendislik sektörlerinde iş birliği gerçekleştirebileceğimizi öngörüyoruz. Burada bu seçilmiş sektörden seçkin firmaların katılımıyla düzenlediğimiz etkinliğin önümüzdeki dönem için bizlere bir yol haritası çizmesini arzu ediyoruz.”





- “Macaristan ve Türkiye güçlü bir müttefik”





Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise yeni dünya düzeninde ekonomi ve siyasetin değişimi yeni ilişki sistemi ortaya koyduğunu belirterek, “Etrafımızda çakan şimşekler dünya ticaret savaşına dönüşebilmekte, eski dostluklar bozulabilmektedir.” dedi.

Yeni ve modern teknolojilerin birkaç ay veya yıl öncesinde bilim kurgu kategorisinde olduğunu ifade eden Szijjarto, “Yeni dünya düzeninde, güçlü şekilde müttefiklik kuranlar başarılı olabilir. Macaristan için de Türkiye böyle bir müttefiktir. Türk ve Macar iş dünyası temsilcilerinin Macaristan ve Türkiye arasındaki stratejik iş birliğini ve müttefikliği değerlendirmelerini rica ediyorum.” diye konuştu.

Szijjarto, Türk ve Macar siyasi liderlerinin samimiyetle görüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

“İki ülke arasında bir güven oluşmuştur. Bundan en çok faydalanacak olan da ekonomidir. Dikkatimizi artık Afrika’ya yöneltmemiz gerekiyor. İmkan ve kaynaklarla dolu bir kıtadır. Macar ve Türk firmalarının yapacağı yatırımlar sayesinde Afrikalıların ülkelerinden ayrılmayı arzu etmemelerini sağlayabilirler.”

Türkiye’nin ekonomik açıdan dev bir ülke olduğunu, ekonomideki amaçlarına ulaşmak için ilerlediğini aktaran Szijjarto, Macaristan orta ölçekli bir ülke olduğunu, geçen yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini, Avrupa’daki büyüme temposunun üzerinde büyüdüklerini söyledi.

Szijjarto, Macar Eximbank’ın Afrika’daki ortak yatırımlar için 220 milyon dolarlık bir kredi oluşturduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

“Kredi kullanılırsa yenisini açabiliriz. Macaristan’ın teknoloji, mühendislik bilgisi su yönetiminde, çevre sanayi, atık su yönetimi, enerji projeleri ve sağlık projeleri geliştirme alanında dünya çapında biliniyor. Macar firmalar bu alanlarda yatırım yapıyorlar. Geçen yıl Macar ve Türk firmaları iki devletin desteğiyle Kenya’da sanayi alanında bir yatırım gerçekleştirdi. Her iki ülke firmalarından bu başarının üstüne koyarak Afrika’da daha fazla yatırım yapmanızı diliyorum.”



