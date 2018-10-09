BUDAPEŞTE (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Macaristan arasında mevcut ticari ilişkilerde ikili geçiş belgeleri konusunda sorun yaşandığını belirterek, "Bu durumda eğer biz karşılıklı olarak araçlarımızı birbirimizin ülkesine götüremezsek, karşılıklı ihracatımızı artırmaktan söz edemeyiz." dedi.

Olpak, Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nun açılışında konuştu.

DEİK ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı'nın birlikte hayata geçirdiği benzer faaliyetlerle ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Olpak, "5 yıl önce Türkiye ve Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurma kararı alınmıştı. O gün koyulmuş 5 milyar dolar hedef vardı, yüzde 38'lik bir artış gerçekleştirdik ama 2,6 milyar dolardayız." diye konuştu.

İş adamlarının karşılıklı ticareti geliştirme konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Olpak, daha önceki forumlarda çok konuşulan tır transit geçiş ücretleri konusunun çözüldüğüne dikkati çekti.

Olpak, mevcut ticari ilişkilerde ikili geçiş belgeleri konusunda sorun yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir sorunumuz var. O da ikili geçiş belgeleri, yani Macar tırlarının Türkiye'ye veya Türk tırlarının Macaristan'a mal getirmeleri durumunda bu belgeler geçen yıla oranla yüzde 60 düşürüldü. Bu durumda eğer biz karşılıklı olarak araçlarımızı birbirimizin ülkesine götüremezsek, karşılıklı ihracatımızı artırmaktan söz edemeyiz. Elbette hızlı ve adil bir çözümü arzu ediyoruz."

Macaristan'la 3'üncü ülkelerde ticari iş birliklerine açık olduklarını anlatan Olpak, DEİK ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.





- "Türk üreticilerin Macaristan'ı üs olarak kullanmaları gerekir"





DEİK Türkiye Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da, "Avrupa'da ticaret yapmak isteyen, özellikle ihracat yapmak isteyen Türk üreticilerin Macaristan'ı bir üs olarak kullanmaları gerekir." dedi.

Uzun zamandan beri Türk-Macar ticari iş birliğini geliştirmek için çaba gösterdiğini söyleyen Polat, "Bizim iş dünyası olarak bizim daha neticeye gidecek adımlar atmamız gerekiyor. Macaristan köklerimiz itibarıyla soydaşımız, çok yakın dostumuz, stratejik iş birliği ortağımız ve Avrupa'nın tam ortasında jeopolitik olarak, lojistik olarak çok önemli bir konumda ve Avrupa'nın her noktasına 2 saat mesafede." diye konuştu.

Polat, 28 sene önce Macaristan'a yatırım yaptığını anımsatarak şunları söyledi:

"Türkiye'deki üretici meslektaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Macaristan'a lütfen gelin buradan 510 milyon nüfuslu Avrupa pazarına girmek için buradan yararlanın. Macaristan, dış ticaret hacmi 200 milyar avro olan bir ülke ve her sene 8 milyar avro dış ticaret inde artı veren bir ülke ve burada işsizlik yüzde 3,5 civarında enflasyon yüzde 2,4'ler civarında, kurumlar vergisi de yüzde 9'la Avrupa'nın en düşüğü. Onun için bizim için burası sadece ticari bir üs olarak değil belki de yatırım üssü olarak yarı tamamlanmış ürünleri tamamlayarak satabileceğimi bir merkez."

Polat, Türkiye'nin stratejik bir konumda Doğu ile Batı'nın tam ortasında bulunduğunu, 81 milyon nüfusu ile dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi konumunda olduğunu vurgulayarak, Macar iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı.



