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Türkiye-Malezya ticari ilişkileri ATO'da ele alındı

ANKARA (AA) - Başkent Ankara'nın dış ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Ticaret Odası (ATO), Malezya Büyükelçiliği ve Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kuruluşu ile "Türkiye-Malezya İkili Ticaret İlişkileri...

Türkiye-Malezya ticari ilişkileri ATO'da ele alındı
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ANKARA (AA) - Başkent Ankara'nın dış ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Ticaret Odası (ATO), Malezya Büyükelçiliği ve Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kuruluşu ile "Türkiye-Malezya İkili Ticaret İlişkileri ve İş Fırsatları Toplantısı" ATO'da gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Syafrisyah Shah Anvar, Malezya Ulusal Ticaret Tanıtım Ajansı Matrade Direktörü Abu Bakar Yusof ve iş insanları katıldı.

Malezya firmalarının Türkiye'de enerji, sigorta ve sağlık sektörlerinde yatırımları bulunduğunu, savunma sanayi iş birliği bakımından da Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu aktaran Aktay, "Bugün yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyindeki dış ticaret hacminin, kısa sürede iki katına çıkartılması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Anvar da toplantının yeni iş fırsatlarına vesile olacağına inandıklarını kaydetti.


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