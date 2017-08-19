"Türkiye mazlumlar için de büyümek zorunda"

KONYA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu ülke sadece 80 milyon için değil, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de büyümek zorunda. Bu büyümenin de yolu güçlü bir Türkiye’den geçiyor." dedi.

Bakan Arslan, Konya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte devam eden yatırımların hangi aşamada olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantının, Konya için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Arslan, "Ne durumdayız, ne hedefliyoruz, bu hedefe erişmek için her birimize düşen görev nedir? Bunları masaya yatırdık. Çünkü biz biliyoruz ki sadece Ankara'dan planlamak, sadece Ankara'dan ‘yapıyorum' demek yetmez." ifadelerini kullandı.

Arslan, Konya'nın bir üretim üssü olduğunu, bu nedenle ilin Akdeniz ve Karadeniz'e kısa sürede eriştirilmesinin kalkınma açısından önem taşıdığını anlattı.

Kentin kalkınmasının Türkiye'nin kalkınması anlamına da geldiğini dile getiren Arslan, karayolları, demiryolu ve haberleşme projelerine ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Arslan, Konya'da planlanan metroların birbiriyle uyumu ve entegrasyonu süreçlerini de ele aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberleşme alanında da ilde çok güzel gelişmeler var. Gerek fiber optik altyapının geliştirilmesi, gerek geniş bant abone sayısının artırılması noktasında... Konya coğrafi olarak çok büyük bir ilimiz. Çok geniş bir alana hizmet ediyor. Bu alanda, özellikle kırsalda telefon ve internet erişimi anlamında da çok ciddi çalışmalarımız var. Bu konuda da yaptıklarımız ve yapacaklarımızı ortaya koyduk. Sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak 13 yılda Konya’ya yaklaşık 6 milyar yatırım yapılmış ve Konya’da şu anda devam eden projelerimizin tutarı 4 milyar 250 milyon Türk lirası."

Bu rakama, başlanması planlanan projelerin dahil olmadığının altını çizen Arslan, "Konya il olarak elbette ki ülkemiz, hükümetimiz için önemli. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak da ülkenin ulaşılabilir, erişilebilir olması anlamında çok önemli bir kavşak noktası." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güçlü Türkiye için çok çalışmamız lazım"

Projelerde emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Herkes konusuna hakim ve herkes neyi, ne için yaptığını biliyor. Daha da önemlisi herkes şunu biliyor; 'Bu ülke sadece 80 milyon için değil, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de büyümek zorunda. Bu büyümenin de yolu güçlü bir Türkiye'den geçiyor'. Güçlü Türkiye için çok çalışmamız lazım ve bunu da zaten yapıyoruz." diye konuştu.

Arslan, Bakanlık, yerel yönetimler ve teşkilatlar olarak, güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın önderliğinde sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve milletvekilleri katıldı.