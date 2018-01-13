Türkiye MIPIM’de sahaya çıkıyor

Alanında dünyanın en büyük etkinliği sayılan ve 13-16 Mart tarihlerinde gayrimenkul alanındaki tüm paydaşları Fransa’nın Cannes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2018 öncesinde yapılan hazırlıklar aktarıldı.

Etkinlikte gayrimenkul sektörünün büyük oyuncuları, sektöre yön veren STK’lar, temsil ettikleri yerleşimleri dünyanın en önemli yatırım coğrafyalarından biri haline getirme kararlılığındaki belediye başkanlarını buluşturdu.

Etkinliğe Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı – JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliği yaptı.

Ayrıca her yıl MIPIM’de ses getiren çalışmalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bu yıl yapacaklarını çalışmaları anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Sekreteri Abdullah Baysal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Üyesi – Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, TURKISHCERAMICS Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güreli de etkinliğe katıldılar.

Yapılan açıklamalar, Türk gayrimenkul sektörünün ulusal sınırlardaki büyümesini, uluslararası coğrafyalara da taşıma kararlılığını ortaya koyarken, basın toplantısında ön plana çıkan konulardan biri de Türkiye’de şehirlerin bölgesel ve uluslararası bir güç olma yönündeki hedefleri oldu. Bu noktada MIPIM 2018’in “Dünyanın Şehircilik Haritası Değişiyor” ana temasına da atıf yapılırken, ülkelerin yerine, şehirlerin yeni ekonomik güç olarak konumlanacağı bu yeni dünyada Türkiye’nin bir değil, birçok şehirle yer alacağına vurgu yapıldı.

1.600 metrekarelik alanda 250 kuruluş ve 700’e yakın kişiyle temsil edilmesi ve 4.000 B2B gerçekleştirilmesi beklenen MIPIM için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar şöyle oldu:

AVİ ALKAŞ: ŞEHİRLER DÜNYAYI YÖNETECEK, DÜNYAYI YÖNETENLER ARASINA TÜRKİYE’DEN DE ŞEHİRLER GİRECEK..

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı AVİ ALKAŞ, yurtiçi kadar uluslararası işbirlikleriyle yurtdışı ve Türkiye’de gerçekleştirilecek projelere çeviren gayrimenkul sektörünün, bu hedef doğrultusunda MIPIM’de daha da aktif olacağını vurguladı. MIPIM 2018’de 500’e yakın şehir ve ilçenin temsil edileceğini belirten Alkaş, uluslararası bu yarışta bu yıl temsil edilecek Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu’nun dünya çapındaki projeleriyle ilgi odağı olacaklarını ifade etti. Alkaş, “Bu şehirlerde yakın bir gelecekte uluslararası iş ortaklıklarının kurulması sürpriz bir gelişme olmayacaktır. Başka bir deyişle dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor ve bu oyunun yaratacağı yeni düzen, kademeli olarak önce 2030’da, takiben 2050’de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Türkiye şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yer alacaktır. MIPIM de bu iddianın ortaya konulacağı en doğru platformlardan biridir” dedi.

YONCA AKÖZER: 4.000 B2B İLE GLOBAL İŞBİRLİKLERİ İÇİN ZEMİN HAZIRLANACAK

Alkaş Genel Müdürü YONCA AKÖZER, MIPIM 2017’nin son derece verimli bir fuar olarak geride kaldığına dikkat çekerek, bu yıl başarı çizgisinin daha yukarıya taşınacağını ifade etti. Türkiye’nin MIPIM’de 1.600 metrekarede 250 kuruluş ve 700’e yakın kişiyle temsil edilmesini güçlü bir beklenti olarak dile getiren Aközer’in altını çizdiği bir diğer nokta ise MIPIM 2017’de kayıtlara 3.500 olarak geçen B2B sayısının 4.000’e yükseltilmesi hedefi oldu. Aközer, ayrıca global işbirliği grafiğini yükseltmek için uluslararası yatırımcıların da katılacağı Türkiye Ana Oturumu başta olmak üzere uluslararası yatırımcılarla bir araya gelinecek pek çok etkinlik düzenleyeceklerine dikkat çekti.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN: BEYOĞLU’NU 25 PROJE VE 25 FİRMAYLA TEMSİL EDECEĞİZ



Beyoğlu Belediye Başkanı AHMET MİSBAH DEMİRCAN, bu yıl 25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018’de yer alacaklarını açıkladı. Beyoğlu’nun yüzyıllardır olduğu gibi bugün de kapısının herkese açık olduğunu belirten Demircan, ancak, dünyada Beyoğlu’na özel alakası olan bölgelerin de olduğuna işaret ederek, “Özellikle Körfez Bölgesi’nin ve Batı Avrupa’nın yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. MIPIM’e katılan bütün yatırımcıların dikkatini çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu dikkati yatırıma dönüştüreceğiz” dedi. 2030 yılından itibaren dünya ekonomisine yön veren şehir sayısının artacağı gelecekte Beyoğlu ile ilgili öngörülerini paylaşan Demircan, şöyle konuştu: “Dünyanın şehir haritası değişse de İstanbul’un konumu ve önemi asla değişmeyecektir. İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Beyoğlu da bu listedeki yerini koruyacaktır. Hatta, cazibesine cazibe katacaktır” diye konuştu.



FATMA ŞAHİN: BÖLGESEL GÜÇ OLMAYA ODAKLANAN GAZİANTEP, İKİ DEV DÖNÜŞÜM PROJESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKECEK



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı FATMA ŞAHİN, MIPIM’e İstasyon ve Aydınlar olmak üzere iki büyük kentsel dönüşüm projesiyle katılacaklarını açıkladı. Özellikle İstasyon bölgesindeki kentsel dönüşüm projesiyle oldukça iddialı olduklarını belirten Şahin, bu projeyle 505.330 metrekarelik alan dönüştürerek ofis, turizm ve konut alanlarından oluşan modern bir ticari ve turistik bir merkez yaratılacağını açıkladı. Fatma Şahin, Gaziantep’in global iddiasını şu sözlerle anlattı: “Gaziantep’i önümüzdeki 20 ila 50 yıl arasında nerede görmek istediğimizin hayal ettik ve bunun resmini çizdik. Bugün şehrimizde başlayan kalkınmanın bölgeye yayılacağını ve bölgesel kalkınmanın temelini Gaziantep’in oluşturacağını biliyoruz. Hedefimiz, Gaziantep’in bölgede öncü rol oynaması ve buradaki dinamizmin Gaziantep’ten tüm bölgeye, Türkiye’ye ve inşallah da tüm dünyaya yayılmasını sağlamak.”



LÜTFÜ SAVAŞ: HATAY, EXPO 2021 İÇİN ÜRETİYOR, MIPIM’E DÜNYA METROPOLÜ OLMA İDDİASIYLA GİDİYOR



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. LÜTFÜ SAVAŞ, MIPIM 2018’de bölgesel ve hatta uluslararası bir güç olma hedefiyle katıldıklarını kaydetti. Expo’yu 2021’deki organizasyonla Türkiye’ye getiren ikinci şehir olma unvanını kazandıklarını ve bu doğrultuda kentte 750 milyon TL değerindeki projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Savaş, MIPIM 2018’de bu projenin yanı sıra yatırım maliyeti 200 milyon TL olan İskenderun Marinası’nı da sergileyeceklerini belirtti. AVM ve otellerden oluşan Dörtyol Yaşam Alanı ve Tarihi Doku Sağlıklaştırma projelerine de dikkat çekti. Savaş’ın altını çizdiği bir diğer nokta, geçen yıl Dörtyol Yaşam Alanı projesiyle de yer aldıkları MIPIM’de gördükleri büyük ilgi oldu. Dörtyol’da geliştirilen projeyle ilgili uluslararası görüşmelerin devam ettiğini anlatan Savaş, Hatay’ın iddiasını şu sözlerle dile getirdi: “Ortadoğu’daki savaşın son bulması ile orta vadede Hatay kendine yeten ve çevresine ekonomik ve sosyolojik anlamda büyük katkılar sağlayan bir şehir olacaktır. Uzun vadede ise büyük dünya metropol şehirleri arasında lojistik, turizm, gastronomi, sağlık ve tarım alanlarında liderlik yapan ve bu sektörlerde yatırım yapılabilecek bir kent olma potansiyelimiz var.”





ERDEN TİMUR: KONUTDER PROJELERİNİ ULUSLARARASI YATIRIMCIYA ANLATACAK, DÜNYA LİGİNE İSTANBUL’UN YANI SIRA FARKLI ŞEHİRLERDE GİRECEK



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Üyesi – Nef İcra Kurulu Başkanı ERDEN TİMUR, MIPIM’de dernek üyelerinin ise hem kendi proje ve görüşlerini paylaşarak Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunacağını açıkladı. KONUTDER üyelerinden biri olarak NEF’in ajandasında ise Avrupa ve Amerika katılarından yatırımcı ve mimari gruplarla yeni projeler için temas kurmanın yer aldığını belirtti. Dünyanın şehir haritasında yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen değişimlere de dikkat çeken Timur, şöyle konuştu: “İstanbul zaten tarihi ve potansiyeli ile çok uzun asırlardır bir dünya şehri. MIPIM’de de her sene yakında takip edilen bir şehir. 2030 yılında dünya şehirlerinden bahsederken İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir ve son yıllarda yaptığı atak ile Muğla-Bodrum’un bu listede yer alması sürpriz olmaz. Bunun için katma değerli projelerin yanı sıra çok iyi de bir iletişim planı gerekiyor, MIPIM de bu iletişim planın önemli parçalarından biri şüphesiz.”



BAHADIR KAYAN: TÜRK SERAMİĞİ, DÜNYA ÇAPINDAKİ PROJELERİ HEDEFLİYOR



TURKISHCERAMICS Yönetim Kurulu Başkanı BAHADIR KAYAN, MIPIM’de geçmiş yıllarda olduğu gibi fuar alanındaki çadırda ve fuar alanında inşa edilen Türk seramikleri ile döşenen kiosklarda sektörün tanıtımına odaklanan çeşitli toplantılar gerçekleştireceklerini açıkladı. Kayan, “MIPIM, Türk seramiklerinin profesyonellerdeki ve tüketicilerdeki algısını yükseltmek ve dünya çapındaki projelerde kullanılmasını sağlamak, tasarım ve mimarlık alanında Türk seramiklerinin dünya pazarındaki payını artırmak amacıyla kalite ve imajının yükseltilmesi konularında öne çıkma hedefimize hizmet edecektir.”

ÖZTÜRK ORAN: MIPIM 2018’DE İSTANBUL İÇİN DAHA GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ



İTO Yönetim Kurulu Başkanı ÖZTÜRK ORAN, MIPIM 2018’e geçen yıl olduğu gibi Paris ve Londra çadırları arasında yer alacak 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile katılacaklarını belirterek, MIPIM 2018’de başlattıkları çalışmalarla daha güçlü işbirliklerine kapı aralayacaklarına dikkat çekti. Oran, “Çeşitli etkinlikler ve networking kokteylinin düzenleneceği İstanbul Gayrimenkul ve Tanıtım Çadırı, dünyayı, İstanbul’a davet edecek. Bu büyük buluşmada, devlet yöneticilerinden gayrimenkul dünyasının üst düzey katılımcılarına kadar pek çok aktör yine İstanbul Çadırı’nda bir araya gelecek. İstanbul Ticaret Odası olarak, kadim medeniyetlerin mirasçısı ve modern şehirleşmenin fırsatlarını barındıran İstanbul’un prestijini MIPIM 2018’de daha yükseğe taşımak için hazırız.”



DURSUN TOPÇU: İSTANBUL’UN KİMLİĞİ BİR KEZ DAHA TÜRK MİSAFİRPERLİĞİYLE TANITILACAK



İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı DURSUN TOPÇU, da İstanbul’da imparatorların hayalleri gerçekleştirilerek iki dev kıtanın yerüstü ve yeraltından birleştirildiğini belirterek, ayrıca insan hayal gücünü zorlayan Kanal İstanbul gibi bir projeyle geleceğe yön veren büyük bir adım atıldığını kaydetti. Topçu, “İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı profesyonellerin, yatırımcıların üst düzey yönetici ve CEO’ların, gayrimenkul sektörünün lider isimlerinin ve uluslararası basın mensuplarının buluştuğu bir platform olarak networking kokteyllerine, ikili görüşmelere, paneller ve firma proje sunumlarına ev sahipliği edecektir. İstanbul’un dün, bugün ve yarını buluşturan, aynı şehirde adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran kimliği MIPIM’de tüm dünyaya bir kere daha Türk misafirperverliği himayesinde yaşatılacaktır” dedi.

