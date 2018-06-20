"Türkiye mobilyada İtalyan hakimiyetini kırdı"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, lüks mobilyanın birinci sınıf alıcıları olan Arapların ve Rusların mobilyada artık Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, "Son 2 yılda mobilyada İtalyanların Körfez ve Rusya'daki hakimiyetini kırdık. 2 yıldır İtalya'nın bu bölgelere mobilya ihracatı düşerken bizimkisi artıyor." dedi.

Gürcan, Türk mobilyasının 2023 yılına kadar İtalyan mobilyasının önüne geçeceğini ve dünyadaki popülaritesinin katlanarak artacağını söyledi.

MOBSAD Başkanı Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tasarım" ve "mobilya" kelimeleri yan yana denilince akla ilk gelen ülke olan İtalya'nın AB yasalarının üreticiye getirdiği zorlamalar nedeniyle pazar kaybına başladığını ifade etti.

Tasarım üssü İtalya'nın modada olduğu gibi mobilyada da dünyanın bir numaralı ülkesi olduğunu aktaran Gürcan, birkaç yüzyıllık geleneklerini tasarımlarına yansıtan İtalyanların özellikle dünyada lüks kesim tarafından tercih edildiğini anlattı.



AB yasalarının getirdiği çalışma şartlarının üreticileri zor durumda bırakmaya başladığını dile getiren Gürcan, çalışma süresinin günde 5,5 saat olması nedeniyle üretimi yavaşlayan ve pazarlara hitap edemeyen İtalya'nın, üretimdeki yerini Türkiye'ye bırakmaya başladığını, burada işçilik ücretinin de etkili olduğunu söyledi.

Gürcan, çalışma saatinin az olması ve üretimin tek bir fabrikadan ziyade birkaç atölyede birden gerçekleşmesi nedeniyle İtalya'nın zaman kaybı yaşadığını ve katma değerli ürün üretmekte sıkıntı çektiğini savunarak, bu nedenle İtalya'nın lüks pazarında geri planda kalmaya başladığını bildirdi.

Türkiye'nin son 15 yıldır en fazla büyüyen sektörlerin başında geldiğini aktaran Gürcan, bugün 202 gümrük noktasına ihracat gerçekleştiren mobilya sektörünün kilogram başına düşen ihracat değerini her geçen yıl artırdığını bildirdi.





- "Türk mobilyası' algısı oluşmaya başladı"





Gürcan, aynı zamanda avrodaki artışın da lüks tüketiciyi İtalyan mobilyasından uzak tuttuğunu belirterek, "İtalyanların bir koltuk fiyatına, bizler iki tekli koltuk ve bir üçlü koltuktan oluşan mobilya takımı satabiliyoruz. Bu bizim ihracattaki en büyük avantajımız. Son birkaç yıldır özellikle tasarıma ağırlık veren, İtalya'nın 8 ayda ürettiğini 3 ay gibi bir sürede üreten sektörümüz, dünyada özellikle lüks pazarda 'Türk mobilyası' algısını oluşturmaya başladı." şeklinde konuştu.

Lüks mobilyanın birinci sınıf alıcıları Arapların, Rusların mobilyada artık Türkiye'yi tercih ettiğini dile getiren Gürcan, son 2 yılda mobilyada İtalyanların Körfez ve Rusya'daki hakimiyetini kırdıklarını vurguladı.



Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Ruslar ve hatta İtalyanlar dahi Türk mobilyasını tercih etmeye başladı. Sektörümüz, İtalyanların pazardaki boşluğunu iyi değerlendirip gücüne güç kattı. Türk mobilyası 2023 yılına kadar İtalyan mobilyasının önüne geçecek ve dünyadaki popülaritesi katlanarak artacak. 2023'e kadar İtalya'yı mobilya sektöründeki tahtından etmeyi planlıyoruz. Bugün Çin'e dahi ihracat gerçekleştiriyoruz ve özellikle son yıllarda Çin'de artan lüks tüketime İtalyanlardan daha hızlı ve daha kolay çözümlerle cevap veriyoruz."





- "İtalya'nın mobilya ihracatı düşerken Türkiye'nin yükseliyor"





Gürcan, İtalya'nın Körfez ülkelerine ve Rusya'ya yaptığı mobilya ihracatının son 2 yıldır düşerken Türkiye'nin ihracatının arttığını kaydetti ve şu bilgileri verdi:

"İtalya, Rusya'ya 2016 'da 142 milyon dolarlık mobilya ihraç ederken geçen yıl bu rakam 108 milyon dolara düşmüş. Aynı şekilde Körfez ülkeleri olarak adlandırdığımız Katar, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2016'da 120 bin dolarlık mobilya ihraç ederken, 2017'de bu rakam 100 bin dolara gerilemiş. İtalya'nın bu pazarlarda 2018'de yüzde 10 daha kayıp yaşayacağını öngörüyoruz. Türkiye ise 2016'da Rusya'ya 36 milyon dolarlık, 2017'de 40 milyon dolarlık ihracat yapmış ve önemli oranda mobilya satışını artırmış. Körfez ülkelerine ise 2016'da 810 milyon dolardan 2017'de 900 milyon dolara çıktı. 2018'de ise bu pazarlarda yaklaşık yüzde 30'luk büyüme bekliyoruz."