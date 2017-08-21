Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Konaklama sektöründe, hizmet, ürün kalitesi ve sunulan hizmetin çeşitliliği bakımından en üst segment kabul edilen 5 yıldızlı tesis, sayıca en fazla Antalya'da yer alıyor.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Haziran 2017 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış 4 bin 670 tesis bulunuyor.

Belgeli tesisler, 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı otel, tatil köyü, pansiyon, özel konaklama tesisi, lokanta, apart, eğlence yeri, günübirlik tesis, butik otel, kongre ve sergi merkezi, çiftlik evi-köy evi, dağ evi, yayla evi, kamping, kayak merkezi, hostel ve mola noktalarından oluşuyor.

5 yıldızlı konaklama tesisi, en az 120 odası bulunan ve yemekten oda konforuna, havuzdan oda servisine bir tesisin verdiği hizmetlerin en üst seviyesini ve en geniş hizmet yelpazesini ifade ediyor. Türkiye'nin 48 ilinde toplam 686 adet 5 yıldızlı konaklama tesisi yer alıyor.

Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı tesis, denizi, kumu, güneşi, doğası ve tarihiyle dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri gösterilen ve yılda 10 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Antalya'da bulunuyor. Antalya merkez ve Aksu, Manavgat, Serik, Alanya, Kemer ilçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almış toplam 343 adet 5 yıldızlı otel mevcut.

Sayı olarak en çok 5 yıldızlı konaklama tesisinin bulunduğu il sıralamasında, Antalya'dan sonra İstanbul geliyor. Gezi amaçlı seyahatlerin yanı sıra binlerce kişinin iş, toplantı...vs amacıyla geldiği İstanbul'da 97 adet 5 yıldızlı otel bulunuyor. Ayrıca, Muğla'da 74, İzmir ve Ankara'da 23'er, Aydın'da 15, Afyonkarahisar'da 9, Denizli ve Bursa'da 7'şer, Mersin'de 6, Nevşehir, Balıkesir, Gaziantep, Kocaeli ve Konya'da da 5'şer 5 yıldızlı konaklama tesisi yer alıyor.

- "Sepetimizde fazlaca 5 yıldız var"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye'nin dünya turizminden yaklaşık yüzde 2-2,5 pay aldığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde dünya pazarlarına sunduğu ürünle hiçbir ülkenin kolay kolay rekabet edemediğini kaydeden Ayık, "Türkiye çok iyi bir fiyat-hizmet ilişkisi sunarak, çok hızlı bir şekilde büyüyerek bu noktalara geldi. 2014 yılında 40 milyon turisti gördük. Aslında birkaç yıllık kesintiye uğramamış olsaydık şu anda Türkiye yıllık gelen turiste çok rahat 45-50 milyon bandına yaklaşmış olacaktı." dedi.

Teknolojik ve modern tesislerde pazara bu anlamda da en hızlı ürün sunan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Ayık, şöyle konuştu:

"Sıkıntı var mı? Genel anlamda yok ama sıkıntının kaynağı şurada, bizim ürettiğimiz, yarattığımız ürünlerdeki kompozisyon önemli. Yani ne kadar 5 yıldızlı otelimiz olacak, ne kadar 4 yıldızlı, ne kadar 3 yıldızlı veya ne kadar başka kategorilerde tesisimiz olacak. Dünyada yılda aşağı yukarı 1 milyar 250 milyon insan seyahat ediyor. Seyahat edenlerin arasında çok üst segment yolcu yoktur hiçbir zaman. Uluslararası seyahatte orta blokta çok yolcu vardır ve bu insanların aradığı ürünler bellidir. İlla her gittiği yerde 300-500 dolar, bin dolar verip en lüks otellerde kalacaklar diye bir şey yoktur. Bir de bu seyahatlerin büyük bölümü tatil amaçlı de değildir. İş seyahati veya başka amaçla yapılan seyahatlerdir."

Türkiye'nin coğrafi konum olarak tam köprü konumunda bir ülke olduğunu, dolayısıyla insanların sadece tatil amacıyla değil, başka amaçlarla da geldiğini anlatan Ayık, bunları planlayarak ürün kompozisyonu oluşturmak gerektiğini vurguladı.

- AKTOB Başkanı Yağcı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise son yapılanlarla birlikte Antalya'da 5 yıldızlı tesis sayısının 403'e çıktığını, bunun da avantajlı bir durum olduğunu bildirdi.

Turizmde ürün çeşitliliğinin bir kısmını da otellerin oluşturduğunu anlatan Yağcı, otellerde de farklı konseptlerin sunulması noktasında çalışılması gerektiğini söyledi. Yağcı, "Şu anda dünyada 4'üncü sanayi devrimi konuşuluyor. Bu konuşulurken otel yapılanmaları da değişikliğe gidiyor. Teknoloji ağırlıklı oteller gelmeye başladı. Gün gelecek robotların yönettiği oteller olacak. Trend teknolojinin ağırlaştığı, teknolojinin çok kullanıldığı otel yatırımlarına gidiyor." diye konuştu.

Gelecekte mobil aygıtların seyahatlerde daha çok kullanıldığı bir misafir profiliyle karşı karşıya kalınacağını vurgulayan Yağcı, turizm sektörünün de kendisini buna göre uyarlayacağını söyledi.