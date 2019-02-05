Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil edecekler 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştiren Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, hem ihracat hem de bölge ekonomisine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Jelis Pirana yazıyor...



Marmara Grubu tarafından düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor. Zirve öncesi Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile zirvede ele alınacak konular ve 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin hem ihracat hem de bölge ekonomisine yapacağı katkıları konuştuk. Akkan Suver, Avrasya Zirvesi'nin Türkiye’nin aydınlık yüzünü dışarıda temsil eden, dışarıya tanıtan, dışarıya yansıtan bir organizasyon olduğunu söyledi. Dr. Suver'e sorularımız ve cevapları şöyle oldu:



- İhracat dünyası sizi ilgiyle izleyecek. Zirvede neler konuşulacağından bahseder misiniz?



22 yıldan beri Marmara Grubu olarak Avrasya Ekonomi Zirveleri tertipliyoruz. Yirmi ikincisi düzenlenecek olan Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçişin boyutları üzerine konuşmalar yapacağız. Dünya büyük bir değişim içerisinde ve sanal dünyaya doğru gidiyoruz. Sanal dünyaya doğru giderken sıkıntılı durumlar da gündeme geliyor. Bir tanesi göç meselesi. Kimi insanlar terörden, savaştan kendini kurtarmak için kaçarken kimi insanlar biraz daha iyi yaşam, biraz daha refah ve güven içinde yaşamak için yerlerini, yurtlarını değiştiriyorlar.



SU MESELESİ ÖNE ÇIKACAK



Bütün bunları ele alırken göçü hızlandıracak, artıracak yeni bir olayın daha gerçekleşmekte olduğunu gözler önüne sermek isteyeceğiz. Nedir bu? Su. Yakın bir gelecekte, önce Afrika’da olmak üzere büyük bir su sıkıntısı olacağı, su sıkıntısında yeni göçlere, yeni yer değiştirmelere veya zoraki yer değiştirmelere sebep olacağını göz önüne alarak suyu iki türlü ele alacağız. Biri siyasiler, bilim insanları ve iş insanlarının gözüyle bir diğeri de din insanları tarafından olaylara bakacağız. Bunları da bu zirvede bir araya getireceğiz. Zirvemizin önemli bir diğer tarafı da popülizm olacak. Popülizm konusunu detaylıca işleyeceğiz. Siyasetçiler uzun zamandan beri günlük yaşamaya başladılar. Geceyi, günü kurtarmak istiyorlar. Halbuki siyasetçilerin, devlet insanlarının önemli bir özelliği yarınları düşünmek olmalı. Gelecek nesilleri, bizden sonra gelecek olan kuşakları düşünmek olmalı. Bu da gündemimizde yer alacak konulardan biri olacaktır.



40 ÜLKEDEN KATILIM VAR



- Güçlü bir katılımcı sayısı var. Zirvede kimleri bir araya getireceksiniz?



Her zamanki gibi yine enerji ve ekonomi üzerine çalıştaylarımız var. Bu çalıştaylarda en geniş biçimde yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla aktif cumhurbaşkanları, siyaset dünyası, iş dünyası, akademik hayat, devlet yönetmiş ve yönetmekte olan insanları da bir araya getiriyoruz. Türkiye’nin aydınlık yüzünü dışarıya temsil eden, dışarı tanıtan, dışarı yansıtan bir organizasyon. Bu zirvede sadece konuşma yapılarak, sadece görüşme veya yalnızca temas edilerek değil aynı zamanda sosyal aktiviteler olarak da bir takım organizasyonlar yapıyoruz.



İHKİB VE TJK ŞOV YAPACAK



Onlardan da bir parça söz edeyim. Mesela zirve içerisinde İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) camiası her yıl muhteşem bir defile yaparak Türk modasını gelen misafirlere tanıtıyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), “Avrasya Kupası Koşusu” adında bir koşu düzenliyor. Bu düzenlediği koşu da yine Türkiye’nin modern yaşantısına güzel bir örnek teşkil ediyor. Bir diğer örnek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası. İBB’nin Kent Orkestrası da ilk akşam misafirlere Türk müziği, bir diğer akşam da batı müziğiyle büyük bir konser veriyor. Bunlar zirvenin sosyal tarafını oluşturuyor işte.



BALKANLAR İSTANBUL'DA BULUŞACAK



- Balkan ülkeleriyle ilişkileriniz nasıl ve katılımcılar kimler olacak?



Marmara Grubu Vakfı olarak Balkan ülkeleriyle çok güzel ilişkiler içindeyiz. Kosova, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ’la güçlü ilişkilerimiz var. Aktif olarak Makedonya’nın Cumhurbaşkanı ve eski cumhurbaşkanı, Arnavutluk’tan, Hırvatistan’dan cumhurbaşkanları aramızda olacaklar. Slovenya’nın Başbakan Yardımcısı aramızda olacak. Kosova’dan bakan arkadaşlarımız bizimle olacak. Karadağ’ın eski cumhurbaşkanı ve bakan arkadaşlarımız gelecekler. Geniş bir kitleyi, geniş bir yelpazede bir araya getirmeye çalışıyoruz.