DAVOS (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin datasına sahip çıkması lazım. Datasını koruması, saklaması, işlemesi ve tekrar dijital servise dönüştürmesi lazım." dedi.

Terzioğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Davos'un dünyada ekonomik ve politik güce sahip kişi, şirket ve ülkelerin bulunduğu bir yer olduğunu anımsatan Terzioğlu, "Ben buradaki toplantılarımda gerçekten bir kırılım noktasına doğru yaklaştığımızı hissettim. Çünkü ekonomik güç, politik güç bugüne kadar belirli kaynaklardan geliyordu. Bu kaynak değişiyor. Yeni kaynak data." diye konuştu.

Terzioğlu, her liderin Davos konuşmasında datanın önemini vurguladığını, yeni petrolün data olduğundan bahsettiğini söyledi.

Dataya sahip çıkanların artık değer yaratacağı, zengin olacağı ve güç kazanacağı görüşünün hakim olduğunu anlatan Terzioğlu, "Bence Türkiye'nin de çıkarması gereken bir ders var. Türkiye'nin datasına sahip çıkması lazım. Datasını koruması, saklaması, işlemesi ve tekrar dijital servise dönüştürmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in data stratejisinin de bununla uyumlu olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, şunları söyledi:

"Biz, dünyada geçen sene ilk 3 çeyreklik sonuçlara bakarsanız en hızlı büyüyen telekom operatörüyüz ve stratejimizin temelinde de datayı işleyerek dijital servislere çevirip müşterilerimize ulaştırmak var. Bir anlamda ne kadar doğru bir sürece iki sene önce başladığımızı gösteren bir şey. Bu açıdan beni çok sevindirdi."

Terzioğlu, Turkcell'in güvenlik konusundaki durumuna ilişkin, "Dünyadaki en ileri güvenlik teknolojilerine sahip bir altyapımız var. Her anlamda sadece yedekli değil aynı zamanda her türlü saldırıya karşı tedbirlerimizi almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde dünya genelinde ve Türkiye'de çok ciddi saldırı yaşandığını anımsatan Terzioğlu, "Bu dönemlerde Türkiye'nin çok rahat bir şekilde bu olayları atlattığını gördük. Burada da bizim yaptığımız yatırımların çok büyük katkısı var." ifadesini kullandı.

Terzioğlu, Turkcell’in dijital servisler konusunda yatırımlarının devam edeceğine dikkati çekerek, "Geçen sene en son açıklamamız Türkiye’nin arama motoruyla alakalıydı. Şu anda beklediğimizden çok kısa bir süre içerisinde, 1 yılda koyduğumuz hedeflere 3 ayda ulaştık. Türkiye'nin arama motoru hakikaten müşterilerle buluştu, müşteriler de onu sevdi." diye konuştu.

Bu yılın "önemli atılımlarından bir tanesinin de mobil ödeme platformları" olacağını vurgulayan Terzioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de finans hizmetlerinin herkese ulaşması lazım. Çok daha düşük maliyetlerle ulaşması lazım ve bu alanda başarılı ülkeler ki Çin buna çok güzel bir örnek, Hindistan çok güzel bir örnek bence önemli değerler yaratıyorlar, rekabet güçlerini artırıyorlar. Türkiye olarak da milli ödeme platformumuz çok kritik ve Turkcell olarak da bizim yeni ürünümüz Paycell bu yılın en çok konuşulan konularından bir tanesi olacak."