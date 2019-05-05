Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, daha önce parça üreten Türk savunma sanayisi şirketlerinin bunun yanında artık kendi ürünleri için çalıştıklarını söyledi.



Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi havacılık devlerine parça ürettiklerini ve yılda yarım milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Kotil, bu yıl 2,6 milyar dolar ciro hedeflediklerini ve bunun büyük kısmını kendi ürünleriyle yapacaklarını bildirdi.



14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergiledikleri İHA Aksungur'un ismini saatte 180 kilometre hızla uçan "doğan"dan aldığını vurgulayan Kotil, "Bir de bunun Göksungur'u var, o da 380 kilometre hızla uçuyor. Daha sonra o da gelecek inşallah. Bu 2 motorlu İHA'yı 18 ayda bitirdik. Bu da şunu gösteriyor, geçmiş yıllarda bunun katları süren zamanlardan daha kısa bir sürede yapabiliyoruz, çok daha az bütçeler gerekiyor, demek ki ustalaşmaya başladık. Bu fuar da ustalık fuarı." dedi.



Aksungur'un 1 numaralı uçağının uçtuğunu, sergilenen 2 numaralı uçağın fuardan sonra uçmaya başlayacağını dile getiren Kotil, "İlk 2 uçağı test uçuşlarında kullanıyoruz, 3'üncüyü de inşallah sene bitmeden kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Bu 750 kilogram yük taşıyor. Görevdeki Anka İHA'larımız 200 kilogram taşıyordu, arada büyük fark var. Tabii bomba, dedektör, kamera olsun ne kadar çok askeri malzeme havaya kaldırırsanız, o kadar etkin oluyor." diye konuştu.



- "Geliştirme için para buluruz"



Aksungur'u kendi kaynaklarıyla yaptıklarını ve şu anda bir müşterisi bulunmadığını ifade eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:



"Dünya bunun müşterisi. Çok da hızlı oldu bundan dolayı. Birçok projemizi şirket kaynağıyla yapıyoruz, devletten illa kontrat almamız gerekmiyor. Aslında biz devlete şunu söylüyoruz, 'Bize geliştirme parası vereceğinize, sipariş verin.' Henüz bunun siparişi yok bu ürün dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede. Aynı şekilde Arjantin firmasıyla Small-GEO haberleşme uydusu yapıyoruz. Bunu da yine kendi kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bizden ürün satın alsın, biz geliştirme için para buluruz."



Temel Kotil, Aksungur'un ardından üretilmesi planlanan Göksungur'a ilişkin de "Bunun (Aksungur'un) süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Henüz takvimlenmiş bir şey yok. Bu sene bitene kadar Aksungur ile uğraşırız, sonra Göksungur gelir." ifadelerini kullandı.



Tüm bu projeleri yürütürken ihtiyaç duyulan insan kaynağı için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Kotil, 3 bin 600 mühendisleri bulunduğunu, geçen yıl bin mühendis aldıklarını, bu yıl da kadrolarına bin mühendis ekleneceğini kaydetti.