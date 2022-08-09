Türkiye'nin ihracat artışında Rusya başı çekiyor

Temmuzda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı. Kimya sektörü 2,9 milyar dolar ile zirvede yer aldı. 52 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu. Diyarbakır ise tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştı.

Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 147 ülkeye ihracatını artırma başarısını gösterdi. Aralarında Bulgaristan, Gürcistan ve Litvanya’nın da bulunduğu 5 ülkeye ihracatta bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.Benzin, Doğal gaz, mazot ve hidrokarbon karışımları ürünlerinde ihracat 745 milyon dolar artarken, en çok artış kaydeden ilk 10 ürün grubunda ihracat 1 milyar dolar yükseldi.1.368 firma, bu ay ilk kez ihracat gerçekleştirerek ihracat ailesine katıldı.Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdik. İlk 7 ayda bu rakam, 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı. Geçtiğimiz 23 ayın 21’inde aylık ihracat rekorları kırdık. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki, yıllık ihracat hedefimiz olan 250 milyar doları aşarak, 2022’de çok önemli bir eşiği ardımızda bırakacağız. Tüm ihracat ailemizi yoğun gayretleri adına tebrik ediyorum. Türk ihracatçısı, sadece bölgesel değil, küresel bir tedarikçidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ihracatçılarımızın bu vizyonunu geliştirmek bizler için bir gurur vesikasıdır” dedi.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini Konya Ticaret Odası’nda düzenlemiş olduğu basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Yılın ilk 6 ayında ihracatta tarihi bir performans göstererek aylık ihracat rekorlarına imza atan ihracat ailesi temmuz ayında da seriyi bozmadı. Açıklanan verileri göre temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Böylelikle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Temmuz ayı ile birlikte son 23 ayın 21’inde aylık ihracat rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 7 ayında 144 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda ise ihracatta 248 milyar doları aşma başarısını gösterdi.

“Bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdik”

Temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerini belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bu performansın, yıl bazında iş günü sayısının en az olduğu bir dönemde kaydedildi. İlk 7 ayda bu rakam, 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı. Geçtiğimiz 23 ayın 21’inde aylık ihracat rekorları kırdık. Yılın ikinci yarısına geçmemizle beraber, ihracat projeksiyonlarımız daha da netleşti. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki yıllık ihracat hedefimiz olan 250 milyar doları aşarak, 2022’de çok önemli bir eşiği ardımızda bırakacağız. Tüm ihracat ailemizi yoğun gayretleri adına tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kimya sektörü 2,9 milyar dolar ile zirvede

Temmuz ayında sektörlerin ihracat performanslarıyla ilgili bilgiler veren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tam 17 sektörümüz ihracatını artırdı. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla; 2,9 milyar dolar ile Kimya, 2 milyar dolar ile Otomotiv, 1,6 milyar dolar ihracatla Hazır Giyim, 1,6 milyar dolarla Çelik ve 1 milyar dolar ihracatla Elektrik-Elektronik sektörlerimiz oldu. Özellikle Kimya sektöründe yaşanan yüzde 54’lük artış, sektörümüzü bu ay zirveye taşıdı” dedi.

Kimyanın alt grupları olan benzin, doğal gaz, mazot, hidrokarbon karışımları gibi ürünlerde bu ay ihracatın 745 milyon dolar arttığının bilgisini veren TİM Başkanı Mustafa Gültepe ayrıca en çok artış kaydeden ilk 10 ürün grubunda ihracatın 1 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

52 il ihracatını artırdı, Diyarbakır’dan aylık en yüksek ihracat

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, en çok en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilin sırasıyla; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara olduğunu bildirdi. Diyarbakır’ın ise tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğine dikkati çeken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şöyle devam etti:

Bu şehirlerimizin haricinde, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerimiz ise Adana, Samsun, Şırnak ve Konya oldu. Konya merkezli firmalarımız da bu ay ihracatlarını yüzde 14 artırarak 240 milyon dolar seviyesine ulaştırdı. Konya, tarihten aldığı köklü ticari geçmişini, günümüz ihracat performansına doğrudan yansıtan bir şehir. En çok ihracat yapan 12. ilimiz. 189 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat, 2.400’ü aşkın ihraç ürünü ve ilk 1000 İhracatçı arasındaki 8 firmasıyla, Anadolu’da rol model şehir olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ihracatını yüzde 40 artırarak 3 milyar dolar ihracata ulaşan Konya’mızın, artan yatırımlar neticesinde yıl sonunda ihracatını 3,5 milyar dolara taşıyacağına inanıyoruz.

147 ülkeye ihracat arttı

İhracat ailesinin bu ay, Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şu bilgileri paylaştı:

147 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya oldu. Bu ülkelerin yanı sıra Rusya, Bulgaristan ve Güney Afrika‘ya ihracatımızda önemli yükselişler var. Ayrıca aralarında Bulgaristan, Gürcistan ve Litvanya’nın da bulunduğu 5 ülkeye ihracatta bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştık. Temmuz ayında ülke gruplarına göre ihracatımız, Avrupa’ya 10,2 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Ülkemizin ihracat mesafesinin artırılması çalışmalarını destekliyoruz”

“Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, “gidemediğin, ulaşamadığın hiçbir pazar senin değildir” anlayışıyla hareket ediyor ve ülkemizin ihracat mesafesinin artırılması çalışmalarını destekliyoruz” diye konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Temmuz ayının başında Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda, Bakanlığımızca hazırlanmış kapsamlı yol haritasını ve yeni vizyonu kamuoyu ile paylaştı. Mevcut durumda 3.065 km olan ihracatımızın ortalama menzilinin, 4.744 km olan dünya ortalamasına yükseltilmesi son derece önem arz ediyor. Çalışmanın kapsadığı eylem maddeleri üzerinde, Meclisimiz üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği uzak coğrafyalarda ihracatımızı artırmak adına çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz” dedi.

1.368 firma daha ihracat ailesine katıldı

Temmuz ayında ilk kez ihracat yapan firma sayısını paylaşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 1.368 firmanın bu ay ilk kez ihracat yaptığını ve yeni firmaların temmuz ayında 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi.

Birim ihracat değeri yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi

Birim ihracat değerinin yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldiğini vurgulayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

Doların Euro karşısındaki yükselişi temmuz ayında da devam etti. Euro/Dolar paritesi, geçtiğimiz yıl Ocak-Temmuz döneminde 1,20 iken bu yıl 1,08’e düştü. Hatta temmuz ayı içerisinde 1’in altına geriledi. Euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 1,2 milyar dolar oldu. Paritenin ihracat rakamlarımıza olumsuz etkisi 7 ayda 7 milyar dolara yaklaştı. Parite geçtiğimiz yılki seviyesini muhafaza edebilseydi, bugün ihracatımız son 12 ayda 255 milyar doları aşacaktı. Bu sebeple, paritenin tüm olumsuz etkisine rağmen bugün ulaştığımız ihracat rakamları daha da anlamlı hale geldi.

“Temmuz ayında küresel tablodaki olumsuzluklara rağmen yine bir ihracat rekoruna ulaştık”

Savaşın etkileriyle hızlanan enflasyonun, küresel ekonomide endişeleri arttırdığını ve uluslararası ekonomi kuruluşlarının küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdüğünü hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Ancak ülkemizin de aralarında bulunduğu az sayıda ülkenin büyüme beklentisi ise yükseliyor. Ülkemize dair büyüme beklentilerindeki pozitif seyrin ana sebebi şüphesiz reel sektördeki çarkların istikrarlı bir şekilde dönmesidir. Dinamik iç piyasa ile beraber mal ve hizmet ihracatında ulaştığımız rakamlar, Türkiye’yi negatif beklentilerden olumlu yönde ayrıştırıyor. Son verilere göre, sanayi üretimimiz yüzde 9,1 arttı. Kapasite kullanım oranı ise 0,6 puan artarak 78,2 seviyesine ulaştı. Temmuz ayında küresel tablodaki olumsuzluklara rağmen yine bir ihracat rekoruna ulaştık” şeklinde konuştu.

“Türk ihracatçısı, sadece bölgesel değil, küresel bir tedarikçidir”

Kaydettikleri bu başarılardan dolayı Türk ihracatçılarını tebrik eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şöyle devam etti:

Aynı zamanda ihracatçılarımız için yönetilmesi zor bir döneme girdiğimizi de hatırlatmak istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere ABD, Avrupa ve Asya Merkez Bankaları parasal sıkılaşma hamlelerine devam ediyor. Ayrıca, savaşın etkileriyle ortaya çıkan enerji krizi endişeleri daha da artırdı. Önemli pazarlarımızda ve küresel ticarette daralma beklentisi ortaya çıkmış durumda. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa’da yaşanması muhtemel bir talep daralması, bölgeye ihracat yapan tüm ülkeleri etkileyecek bir süreci tetikleyecek. Bu şartlar altında Uzak Ülkeler Stratejisi çok daha fazla önem kazanmış, ihracatçılarımızın yükselen yeni pazarlara odaklanması gerekliliği hasıl olmuştur. Mevcut riskler karşısında, Eximbank ve TCMB kaynaklarının ihracatçılarımız için önemini bir kez daha gördük. Yükselen ihracatımızla beraber, ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları artmakta, finansal kaynakların da bu ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Türk ihracatçısı, sadece bölgesel değil, küresel bir tedarikçidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ihracatçılarımızın bu vizyonunu geliştirmek bizler için bir gurur vesikasıdır. İhracatçılar olarak finansal sorunlara, emtia şoklarına ve pazar daralmalarına karşı tedbiri elden bırakmayarak ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz.