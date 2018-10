ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye'nin katma değerini artırmada ısrarlıyız. Her alanda gelişmemize katkı sunacak her türlü kamu ve özel iş birliğini gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Nebati, geldiği Şanlıurfa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte gün içerisinde iş adamlarıyla iki önemli toplantı yaptıklarını söyledi.

Hükümet olarak toplantılarda yaptıkları icraatları anlattıklarını belirten Nebati, iş dünyasının temsilcilerinin taleplerini hükümete iletmek üzere notlar aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ortak taleplerine üretecekleri çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını anlatan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş dünyamızın heyecanını gördük, özellikle onların geleceğe yönelik güven duygularının hat safhada olduğunu görmekten büyük memnuniyet duydum. Hakikaten açıklanmış mali programlar kapsamında ilk öngörümüz olan dengelenme süreci Şanlıurfa'da kabul edilmiş ve yaşanmaya başlanmış. Dengeleme sürecinden sonra elde edilecek kazanımlarla gerek Şanlıurfa'da gerekse de Türkiye'de neler yapılabilir konusuna bakacağız. Türkiye'nin katma değerini artırmada ısrarlıyız. Her alanda gelişmemize katkı sunacak her türlü kamu ve özel iş birliğini gerçekleştirmek istiyoruz."

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüş ve önerilerini de önemsediklerini belirten Nebati, bu kapsamda da saatler süren toplantılarla STK temsilcilerinin görüşlerini dinlediklerini söyledi.

Benzer toplantıların tamamını Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Nebati, her hafta bir ilde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.