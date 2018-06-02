Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldı - Moody's, Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını bildirdi

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s, Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

Moody\'s'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

Moody\'s, 8 Mart'ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.