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Türkiye'nin tanınmış markası konkordato istedi!

Kestane şekerinde Türkiye'nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Türkiye'nin tanınmış markası konkordato istedi!
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Kestane şekerinde Türkiye'nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı'nda 27 Haziran'da yayımlanan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konu ile ilgili kararında, “Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir” denildi.

1930 yılında kuruldu

Kafkas 1930 yılında Ali Şakir Tatveren tarafından kuruldu. İlk dükkanını Bursa'da Atatürk Caddesi’nde açan Tatveren, 1957 yılında vefat edince şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti.

Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim haline gelen Kafkas, 1970’lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yeniledi. 1980’li yıllarda kestane şekeri çeşitliliğini arttırarak, Bursa dışına bayilik verdi. Kafkas'ın şirket yapısı, 1995 yılında A.Ş.’ne dönüştürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
KafkasKafkas Kestane şekeriKafkas Konkordato
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