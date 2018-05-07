Türkiye'nin zeytinyağı ve zeytinine uluslararası ödül

ANTALYA (AA) - İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda (London International Olive Oil Competitions), Türkiye, zeytinyağında 6'sı altın olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en prestijli yarışmalarından sayılan Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda Türkiye'den 35 zeytinyağı ve 5 zeytin numunesi katıldı.

ABD, Kanada, Japonya, İtalya, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerden jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada; Antalya, Edremit, Kilis, İzmir, Manisa ve Çanakkale gibi Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden gönderilen zeytin ve zeytinyağları yarıştı.

Türkiye, zeytinyağında 6'sı altın 6'sı gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 17 madalya aldı.

Sofralık zeytinde ise 3'ü platin 2'si gold olmak üzere tüm zeytinler ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Ali Çandır, yarışmada "tavşan yüreği" zeytinden elde edilen zeytinyağı ile gümüş madalya kazanan ATB 4. Meslek Komitesi üyesi Büyükakça Zeytincilik'in sahibi Zafer Tan'ı tebrik etti.

Borsa olarak Antalya yöresine has "tavşan yüreği" zeytinine coğrafi işaret alma çalışmaları bulunduğunu anımsatan Çandır, "Geçmişi Pamfilya dönemine dayanan zeytin ve zeytinyağı üretimimizi en üst seviyeye çıkarma, kaliteli ürünlerimizi her sofraya ulaştırma hedefindeyiz. Tescil için başvurduğumuz tavşan yüreği zeytininden elde edilen zeytinyağının uluslararası ödül alması ne kadar doğru bir yolda olduğumuz gösteriyor. Üyemizin Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri'nden madalya ile dönmesi bizim için ayrı bir sevinç ve onur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Tan da 30 yıldır sektörde bulunduklarını belirterek, bölgede yetişen zeytin ve zeytinyağının kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.