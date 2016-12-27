"Türkiye on yıl içinde fuarcılığın merkez üssü olacak"

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, makine, tarım, plastik, mermer, ev tekstili gibi sektörlerde Avrupa'nın en büyük fuarlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin, önümüzdeki on yıl içinde fuarcılıkta en önemli merkez üssü olacağını belirtti.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarcılık sektörünün 2016 performansını değerlendirdi.

Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, Avrupa'daki durgunluk ve Ortadoğu'daki sürecin fuarcılığı etkilediğini belirten Ersözlü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananların da sektör üzerinde olumsuz tesirleri olduğunu söyledi.

Ersözlü, "İlk başlardaki, yaz aylarındaki o panik havası bitmiş durumda. Yavaş yavaş dengeler oluşmaya ve taşlar yerine oturmaya başladı. Yurt dışı ziyaretçi sayısındaki düşüş sona erdi. Yabancı misafir sayısı da Türkiye'de şu dönemde açılan fuarlarda normale döndü." diye konuştu.

- "Dövizle satışımız kalmadı"

Bu yılın zor bir yıl olduğunu, 2017'nin daha sakin ve dengeli geçmesini temenni ettiklerini belirten Ersözlü, şöyle devam etti:

"Her açıdan TÜYAP olarak yılı, hedeflerimiz doğrultusunda kapattık. Az da olsa bir büyümeyle kapatıyoruz. 2017 yılından da umutluyuz. Ülkemize ve geleceğine güveniyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ihracata, üretime katkı sağlayacak fuarlarla her şeyi yapacağız. TÜYAP olarak dövizle sattığımız fuarlar vardı, Türk lirasına çevirdik. Ülkemize ve hükümetimize katkı sağlamak amacıyla Türk lirasıyla satış yapıyoruz. Artık dövizle satışımız kalmadı."

Ersözlü, KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı'nın fuarcılık sektörüne ilişkin önemli destekleri olduğuna işaret ederek, "KOSGEB'in fuar destekleri yükseltildi. Bu da katılımcıları cesaretlendiriyor. 2017 yılında çok önemli bir problem olmazsa fuarcılık sektörünün büyümesini öngörüyoruz." diye konuştu.

- Yılda 430 fuar organizasyonu yapılıyor

Türkiye'de 200 civarında fuar şirketi bulunduğunu ve yılda 430 fuar organizasyonu yapıldığını anlatan Ersözlü, ülkenin dünya fuar pastasından aldığı payın her yıl arttığını bildirdi.

Türkiye'nin fuarcılık sektöründe stratejik açıdan önemli bir noktada yer aldığını dile getiren Ersözlü, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2017'de dünya pastasından aldığı payı artıracak. Bölgemiz açısından Türkiye'nin fuarcılık merkez üssü olacağına inanıyorum. Çalışmalarımız bu yönde. Alman, İngiliz, İtalyan, Fransız fuar şirketleri Türkiye'de konuşlanmış durumda. Üzerimizden Ortadoğu, Avrasya, Kafkaslar ve bölge pazarından pay almaya çalışıyorlar. Türkiye'de üretim arttıkça, sanayi büyüdükçe dünyanın en önemli fuarları Türkiye'de olmaya devam edecek. Ülkemiz, makine, tarım, plastik, mermer, ev tekstili gibi sektörlerde Avrupa'nın en büyük fuarlarını yapıyor. Türkiye, önümüzdeki on yıl içinde fuarcılıkta en önemli merkez üssü olacak. Önemli bir noktadayız, bir geçiş süreci yaşıyoruz. Bunu da Allah'ın izniyle iyi atlatacağız."