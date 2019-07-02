"Türkiye ortalamasının 4 katı ihracat gerçekleştirdik"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten yılın 6 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar 610 milyon 909 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, artış oranının Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katı olduğunu bildirdi.

Ünverdi, ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Gaziantep'in ihracat üssü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, geçen yıl ocak-haziran döneminde 3 milyar 344 milyon 635 bin dolar olan ihracatın, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 610 milyon 909 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Haziran ihracatında Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geçen yıla göre yüzde 11,2 gerileme görüldüğünü ifade eden Ünverdi, ancak iş günü sayısının geçen yılın haziran ayında olduğu gibi tam hesaplandığında ihracatta aylık bazda önemli bir artışın olduğunun rahatlıkla fark edilebileceğini belirtti.



Ünverdi, Gaziantep'ten geçen yılın haziran ayında 483 milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 5 iş günü bayram tatiline denk gelmesine rağmen 429 milyon 38 bin dolar ihracat yapıldığını vurguladı.

Gaziantep sanayisinde teknolojiye dayalı yeni bir değişim ve dönüşüm süreci için çalıştıklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"İlk 6 ayda Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yaptık. Türkiye'nin ihracatı ilk 6 aylık dönemde yüzde 2,18 artarken Gaziantep'in ihracatı yüzde 8 ile yaklaşık 4 kat arttı. İhracat üssü Gaziantep, 56 ilin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyor. Tabii biz bununla yetinmiyoruz, her zaman daha yukarısını hedefliyoruz. İhracat üssü olan kentimizi teknoloji üssü yapmak için hazırlanıyoruz. Bunun için de Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgemizin altyapısını teknoloji yatırımlarına uygun olarak hazırlıyoruz. Bu sürece destek olacak ve dijital dönüşüme öncülük edecek model fabrikamızın kurulması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitelikli eleman yetiştirmek için GSO-MEM'de uluslararası kuruluşlar ve Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim projeleri geliştiriyor, medikal sektörü ve savunma sanayine yönelik projelerle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz."























