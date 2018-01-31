Türkiye, otel doluluk artış oranında Avrupa birincisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye, yüzde 18'lik yükselişle 2017'de otel doluluk oranlarını Avrupa genelinde en çok artıran ülke oldu.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamada, araştırma ve analiz şirketi STR'nin 2017 otel doluluk oranlarına ilişkin yaptığı araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, 2017'de Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 18 artışla yüzde 60,2'ye yükseldi. Bu oran İstanbul'da yüzde 26 artışla yüzde 62,6, Antalya'da yüzde 11,5 yükselişle yüzde 59,8 oldu. Ancak ortalama günlük satılan oda bedeli, Türkiye ortalamasında yüzde 12 gerilemeyle 66,8 avroya, İstanbul'da yüzde 14 düşüşle 76,3 avroya, Antalya'da yüzde 5,2 gerilemeyle 74,6 avroya düştü.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) Türkiye ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 40,2 avroya, İstanbul yüzde 8,4 yükselişle 47,7 avroya, Antalya yüzde 5,4 artışla 44,6 avroya yükseldi.

Geçen yıl otel doluluk oranlarında yüzde 18 ile en yüksek artışı Türkiye gösterdi. Buna karşılık oda fiyatlarında (ADR) en büyük kaybı yaşayan ülke de yüzde 12,4 düşüş ve ortalama 66,8 avro ile Türkiye oldu.

Şehir bazında bakıldığında en hızlı yükselişi yüzde 26 artış ve yüzde 62,5 dolulukla İstanbul gösterirken, oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 14 düşüş ve 76,3 avro fiyatla İstanbul oldu.



- Dolulukta İrlanda, fiyatta İsviçre lider



Geçen yıl otel doluluk oranları İrlanda'da yüzde 78,3, İngiltere'de yüzde 77,4, Malta'da yüzde 75,6, İspanya'da yüzde 74,6, Hollanda'da yüzde 74,3, Avusturya'da yüzde 74,2, Yunanistan'da yüzde 72,3 olarak gerçekleşti.

Ortalama oda fiyatlarında Avrupa'da 192,8 avro ile İsviçre başı çekerken, onu 142,8 avroyla İtalya, 138,3 avroyla Malta, 135,9 avroyla Hırvatistan, 125,9 avroyla İrlanda, 119,7 avroyla Yunanistan, 118,1 avroyla Fransa, 117,9 avroyla Hollanda, 114,1 avroyla İspanya, 110,3 avroyla Portekiz, 105,2 avroyla İngiltere, 103,5 avroyla Finlandiya, 102,3 avroyla Belçika, 101,5 avroyla Almanya ve 101,1 avroyla Avusturya takip etti.



- "2018'de umutluyuz"



Açıklamada, 2017 verilerine ilişkin değerlendirmeleri yer alan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyatlardaki gerilemenin Türkiye'nin turizm gelirlerine olumsuz etkisinin net olarak görüldüğüne işaret etti.

Henüz fiyatlarda arzu ettikleri seviyeye dönemeseler de 2018 ve daha sonraki yıllar için umutlarının yeşerdiğini aktaran Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası büyük fuarlardan edindiğimiz izlenimler 2018'e yönelik umutlarımızı artırıyor. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Dolayısıyla 2018 yılında bir yükselme trendi başlayacaktır. Turist sayısında yine çift haneli artış yakalayabiliriz. Ancak fiyatlardaki yükseliş trendinin de bu kadar hızlı olmasını beklemek yanlış olur. 'Elimizdeki müşteriyi kaybetmeden fiyatlarımızı nasıl daha hızlı artırabiliriz' konusuna kafa yormalıyız.

Turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmak lazım. 2018 yılının en önemli çalışması bu olmalı. Turizmcilerin de fiyat konusunda direnç göstermesi lazım. Fiyatları hızlı yükseltmeyelim ama bizi ve müşteriyi rahatsız etmeyecek normal yükselişlerle fiyatlarda da düzelme yoluna girmemiz lazım. Fiyatlar açısından artık daha aşağıya inmenin mümkün olmadığını belirtmek isterim."