Türkiye otelleri 2017'de önemli gelişme kaydetti

İSTANBUL (AA) - Portföyünde 58 bin otel ve 7,8 milyondan fazla otel odası bulunan veri ve analiz şirketi STR, Türkiye otellerinin 2017 yılında önemli bir gelişme kaydettiğini açıkladı. Buna karşılık Türkiye'nin Akdeniz'deki rakipleri İspanya ve Portekiz otel piyasasının, Türkiye'nin güvenlik konusundan faydalanmaya devam ettiği bildirildi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, TÜROB ile yaptığı iş birliği sonucu her ay Türkiye'deki otellerin doluluk ve fiyat performanslarını araştıran dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR, Türkiye turizm pazarını değerlendirdi.

Portföyünde yer alan dünya genelindeki 58 bin otel ve 7,8 milyondan fazla otel odası sayesinde dünya turizminin nabzını tutan STR, Türkiye otellerinin güvenlik endişeleri ve siyasi iklim nedeniyle sıkıntılı geçen 2016'nın ardından, 2017 yılında önemli bir gelişme kaydettiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STR İş Geliştirme Direktörü Thomas Emanuel, Türkiye'nin Akdeniz'deki rakipleri İspanya ve Portekiz otel piyasasının, Türkiye'nin güvenlik konusundan faydalanmaya devam ettiğine işaret etti.

Emanuel, "Türkiye'de turizm sektörünün yeniden eskiye dönebilmesi için herhangi bir olay ile anılmadan uzun bir zamana ihtiyacı var. Türkiye'nin performansı geçen yıla göre iyileşme belirtileri gösteriyor ancak gelişme olarak tabir etmek henüz mümkün değil. Eğer Türkiye'nin Ocak-Temmuz 2017 verilerini, 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslayacak olursak, pazarın halen normale dönmediği açıkça görülecektir" ifadelerini kullandı.



- "Fiyatlar geçen yılın bile altında"



Türkiye otellerinde doluluk oranlarındaki artışın 7 ayda yüzde 12,5 olarak ölçüldüğünü, ortalama oda fiyatlarının (ADR) yüzde 18,6 gerilemeyle geçen yılın dahi altında kaldığını hatırlatan Emanuel şunları kaydetti:

"Sonuçlar özellikle temmuz ayında dikkati çekici oldu. Ülke ortalamasına göre doluluk oranı yüzde 64,9 artış ile 69,2'ye yükseldi. Tabii ki bu sonuçlar darbe girişiminin gerçekleştiği son derece zayıf geçen Temmuz 2016 ile kıyaslandığında elde edildi.

İstanbul otelleri, 7 aylık dönemdeki ülke ortalamasını geçerek doluluklarında yüzde 18,5 artış kaydetmesine rağmen, gelirlerinde de ülke ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 21,9 düşüş yaşadı. Türkiye'nin 2015 yılı 7 ay ortalama oda geliri 65 avro iken, bu rakam 2017 yılında 36 avroya geriledi."