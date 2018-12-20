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Türkiye Pakistan İş Forumu Gaziantep Yatırım Zirvesi

- Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Gaziantep, dünya ile rekabet edebilecek kalitede ürünler üretiyor" - İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz: - "Türkiye ile Pakistan arasındaki dış ticaret hacmi iki ülkenin potansiyelinden çok uzak"

Türkiye Pakistan İş Forumu Gaziantep Yatırım Zirvesi
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte dünya ile rekabet edebilecek kalitede ürünlerin üretildiğini söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından Türkiye Pakistan İş Forumu Gaziantep Yatırım Zirvesi düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ın Türkiye'nin çok iyi bir dostu olduğunu belirterek, bu dostluğun ticari anlamda da taçlandırılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in kaliteli ürünleri bulunduğunu vurgulayan Gül, "Gaziantep, dünya ile rekabet edebilecek kalitede ürünler üretiyor. Her iki ülkenin birbirlerine kaliteli, rekabet edebilir ürünler satması gerekir. Dünyanın birçok noktasında alabileceğiniz ürünleri, Gaziantep'ten en iyi fiyatlara alma imkanına sahipsiniz." dedi.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, 2010 yılından beri faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, Gaziantep'i Orta Doğu'nun çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

İKA'nın faaliyet gösterdiği kentlerde, yeni yatırımlar için büyük destekler verdiklerini anlatan Akyılmaz, "Bölgenin rekabet gücünü artırmak için, 3 yatırım destek ofisimizde yerli ve yabancı yatırımcılarımıza hizmet verilmekte. Bu hizmetlerimiz kapsamında bölgemizin, iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor çalışmaları yürüterek yatırımcılara bilgi sunmaktayız." diye konuştu.

Pakistan ve Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu dile getiren Akyılmaz şunları kaydetti:

"Türkiye ile Pakistan arasındaki dış ticaret hacmi iki ülkenin potansiyelinden çok uzak. İşte bu noktada her iki tarafa önemli görevler düşüyor. Geçmişten gelen dostluğumuzu ticari ilişkilerimize yansıtarak, ticaret hacmini her iki ülkeye fayda sağlayacak şekilde artırmak zorundayız."

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazli Abid Nısar da forumun iki ülke arasındaki ticareti yeniden canlandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Forum, panellerle ve iş adamlarının görüşmeleriyle devam edecek.


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PakistanTİCARETTürkiyeZirve
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