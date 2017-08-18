Türkiye - Rusya İş Forumu (2)

İZMİR (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Türk iş dünyasının Tataristan'daki projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, Tataristan'a yatırım yapmak isteyenlere iyi şartlar oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda "Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem" başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Minnihanov, sözlerine Türkçe "merhaba", "günaydın" ve "hayırlı günler" sözleriyle başladı.

İş forumuna kalabalık bir heyetle gelerek aktif çalışmak istediklerini dile getiren Minnihanov, bölgeler arası iş birliğine katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da iş dünyasının bazı temsilcileriyle Tataristan'ı ziyaret ettiğini, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Tataristan'da faaliyet gösteren Türk fabrikalarının açıldığını hatırlattı.

Minnihanov, Tataristan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin başarıyla gerçekleştiğinin, Türkiye'nin Tataristan'ın iyi bir ortağı olduğunu altını çizerek, ülkelerine yatırım yapan Türk şirketlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye ile turizm, kimya, makine, otomotiv, sağlık turizmi, bilişim ve inşaat gibi alanlarda iş birliğinin olduğunu aktaran Minnihanov, "Tataristan Cumhuriyeti her yıl 35 milyon ton petrol üretmektedir. Bizim ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60'ı ihracata yöneliktir. Bunun dışında tarımsal önemli aletler üretiyoruz. Tataristan yatırım iklimi açısından önemli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Minnihanov, yurt dışından birçok partnerlerinin olduğunu belirterek, "Mevcut olarak potansiyeli daha etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bizler, Türk iş dünyasının Tataristan'daki projelerine büyük önem veriyoruz. Bu projelere katkı sağlamak isteriz. Partnerlerimize en iyi şartları oluşturmaya hazırız. Sizleri, hükumetler arası seviyesinde olsun, heyetler halinde olsun Tataristan'a davet ediyoruz." diye konuştu.

-"Katılım, verilen önemin göstergesi"

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da bu yılki Uluslararası İzmir Fuarının partner ülkesinin Rusya olmasının kendileri için büyük anlam ifade ettiğini kaydetti.

Özilhan, 1930'lu yıllarda başlayan Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerin son bir kaç yılda Avrasya bölgesinin ekonomik dinamiklerini belirleyen faktöre dönüştüğünü belirterek, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı konumuna gelen Rusya'nın 2008'te Almanya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğini ifade etti.

Karşılıklı yatırımların artmaya, çeşitlenmeye başladığını, özellikle enerji konusunda dev projelerin hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığını dile getiren Özilhan, "Bugün Rusya Türk müteahhitlerin en fazla proje üstlendiği ülkedir. Yaklaşık 300 kişilik heyetin İzmir fuarına ve iş formuna katılması Rusya tarafının ikili ticari ve ekonomik ilişkilere verdiği önemin göstergesi olarak memnuniyet verici. Bu sene düzenlenen İzmir fuarının ana konusu inovasyon ve enerjidir. Rusya ve Türkiye'nin ulusal ekonomilerinin kalkınması ve ikili ülke arasında ticari iktisadi işbirliğinin artırılması açısından hayati önem sahip bu konuların önümüzdeki dönemde daha sık gündeme geleceği şüphesiz." ifadelerini kullandı.

Özilhan, gelişmiş ülkelerin 4. sanayi devrimine hazırlanırken bu sürecin dışında kalınmasının düşünülemeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem Türkiye hem de Rusya önemli bir sanayi ülkesi. Fakat ekonomik altyapı olarak yeni sanayi devrimine öncülük yapan ülkeleri geriden takip ettiğimiz gerçektir. Aradaki farkı kapatmak ve endüstri 4.0'a sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilmek için önem vermemiz gereken başlıca konu inovasyondur. Bu alanda daha yakın işbirliği yapmamız, bilimsel teknolojik konularda ortak projelere üretmemiz gerekmektedir. Enerji alandaki iş birliğimiz çok ileri düzeyde. İlerleyen yıllarda bu sektörde de çeşitliliğe gitmemiz, yenilenebilir kaynaklara daha fazla odaklanmamız büyük önem taşımaktadır. Birbiri için çok önemli olan Rusya ve Türkiye arasında 2015 yılının Kasım ayından sonra çıkan sorunlar son 1 yıldır yapılan yoğun temaslar sonucu büyük ölçüde ortadan kalktı. Kalan bazı küçük sorunların karşılıklı anlayışla iyi niyet çerçevesinde çözüleceğine olan inancımız tamdır. Bu açıdan özel sektörede de büyük görev düşmektedir. Eskisinden daha çok çalışarak ticari ve ekonomik alanda yaşanan kayıpları en kısa sürede telafi etmeye çalışacağız."

-"Ticaret hacmimizi artırmaya devam edeceğiz"

Türk-Rus İş Konseyi Eş Başkanı Ahmet Palankoyev de iş konseyinin faaliyetlerinin iş adamlarının birbirini yakınlaştırmaya yönelik sürdüğünü, Rus ve Türk iş adamları için olumlu iklim yakalamak, yatırımların artması ve çeşitlendirilmesi için görev yaptıklarını söyledi.

İş konseyinin Türkiye Cumhuriyetinin Moskova Büyükelçiliğinin çok katkısını gördüğünü ifade eden Palankoyev, "Bizler bölgesel işbirliğine hayli önem veriyoruz." dedi.

Palankoyev, bu sene Rus heyetinin fuara hem nitelik hem sayı olarak çok geniş bir katılım sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Federal temsilimiz üst düzeyde, yerel yönetimlerin başkanları burada. Bu da bizim Rus - Türk ilişkilerine önem verdiğinin bariz göstergesidir. 2008'deki dünyadaki ekonomik krizinden sonra, ülkelerimiz arasındaki kriz de buna dahil, enflasyonla ilgili de olumsuzluklarımız oldu. Düşüş yaşadık ama şu andaki veriler iyi olduğunu söylüyor. Yüzde 20 artış var ticaretimizde. Bu dinamizmi bu rakamlarda görüyoruz. Her iki taraf bundan mutluluk duyuyor. Bundan sonra daha nitelikli çalışmalarla ticaret hacmimizi artırmaya devam edeceğiz. Bütün sektörler hala tam potansiyelini harcamamıştır ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak bizim amacımız."

(Sürecek)